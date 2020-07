RWO verpflichtet Pierre Fassnacht von Carl Zeiss Jena

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen hat Pierre Fassnacht verpflichtet. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt vom FC Carl Zeiss Jena an die Lindnerstraße.

Rot-Weiß Oberhausen hat Pierre Fassnacht verpflichtet. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt vom Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena an die Lindnerstraße. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Fassnacht, der in der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC ausgebildet wurde, 19 Spiele in der 3. Liga.

„Pierre ist ein dynamischer Linksverteidiger, der die Wege auf der Außenbahn nicht scheut“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. „Er hat einen astreinen Charakter und wird mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein in unserem Team sein.“ Bei RWO wird Pierre Fassnacht mit der Rückennummer „3“ auflaufen.

Erst vergangenen Freitag hatte Rot-Weiß Oberhausen sich die Dienste von Sven Kreyer gesichert. Der 29-Jährige soll den RWO-Sturm verstärken. Insgesamt elf Mal lief der gebürtige Düsseldorfer, der in der Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, in seinem ersten Profijahr für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga auf. Dabei gelang ihm ein Treffer. Zuletzt lief Kreyer, der auch ein Jahr bei Rot-Weiss Essen spielte, in der 3. Liga für Viktoria Köln auf.

Diese Spieler stehen bei RWO für die neue Saison unter Vertrag:

Tor: Justin Heekeren, Mark Depta.

Abwehr: Julijan Popovic, Jerome Propheter, Tim Stappmann, Leander Goralski, Pablo Overfeld, Jan Bachmann, Jeffrey Obst, Pierre Fassnacht.

Mittelfeld: Vincent Stenzel, Bastian Müller, Dominik Reinert, Maik Odenthal, Adam Lenges, Tugrul Erat, Furkan Cakmak, Alexander Scheelen, Kofi Twumasi.

Angriff: Raphael Steinmetz, Shun Terada, Sven Kreyer.