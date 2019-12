Rückblick: Oberhausener Sportjahr 2019 mit Höhen und Tiefen

Die zweite Hälfte des Jahres 2019 hielt für die Oberhausener Sportler Triumphe, aber auch Enttäuschungen bereit. Ein Überblick:



Juli

Bei der Deutschen Kata-Meisterschaft in Erlangen/Bayern überzeugen Sergio Sessini (Turnerbund Osterfeld) und sein Partner Yusuf Arslan (PSV Oberhausen) mit ihrer Demonstration die Wertungsrichter und holen Gold.

Das Judo-Team Holten beendet mit dem 5:2-Erfolg gegen den Spitzenreiter Ibbenbüren und dem vierten Tabellenplatz eine gelungene Oberliga-Premiere.

Die U19 von Adler Osterfeld verliert das entscheidende Qualifikationsspiel gegen den SC Velbert mit 0:1 und verpasst den Aufstieg in die Niederrheinliga.

Neuer Doppelweltmeister: Großer Jubel über den WM-Titel bei Lukas Reuschenbach (2.v.r.) und seinen Teamkollegen im K4. Foto: UteFreise / Ute Freise

Vor dem Saisonstart empfängt RWO im Stadion Niederrhein zum Testspiel Bundesligist Schalke 04. Trotz der 1:3-Niederlage zeigt die Terranova-Elf eine gute Leistung.

Mit acht Meistertiteln, zwei Vizemeisterschaften und drei dritten Plätzen ist der Alstadener Kanu Club bei den Landesmeisterschaften in Duisburg äußerst erfolgreich.

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Turnen holt der 18-jährige Michael Donsbach vom KTTO die Bronzemedaille.

Bei den Deutschen Meisterschaften der behinderten Kegler gewinnt Rita Verbeet von der RBSG Königshardt Gold in ihrer Schadensklasse, während die Männer- und die Damen-Mannschaft jeweils mit Bronze nach Hause kommen.

Der Buschhausener TC ist Deutscher Meister der Tennis-Herren 30. Der Bundesliga-Neuling besiegt im Finale auf der heimischen Anlage vor über 500 Zuschauern an der Erlenstraße den STK Garching mit 7:2.



Timo Schaffeld vom OTV Endurance Team verteidigt beim Ironman in Hamburg seinen DM-Titel in der Altersklasse 18/24.



August

Bei der Unterwasserrugby-WM im österreichischen Graz sind auch zwei Oberhausener Gesichter mit dabei. Während Nadine Griebl vom Stadtsportbund mit der Frauen-Nationalmannschaft Silber gewinnt, sichert sich Philip Kreißig (TC 69) mit den Herren Bronze.

Bei der Junioren-WM im Kanurennsport erringt Niklas Heuser vom AKC im Zweierkajak über die 1000 Meter Gold und ist damit der erste Weltmeister seit Nadine Opgen-Rhein, der aus Alstaden kommt. Auch Sophie Kühne von GW Holten landet bei der DM des Deutschen Schützenbundes in Berlin ganz oben auf dem Treppchen.

Der Traum vom Oberliga-Aufstieg lebt: Sterkrade-Nord überwintert nach einer starken Landesliga-Hinrunde auf Rang eins. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Joshua Abuaku bleibt bei der Leichtathletik-DM in Berlin über die 400 Meter Hürden unter 50 Sekunden und schnappt sich den dritten Platz. Ohne Medaille muss dagegen Schwimmerin Michelle Lambert (Potsdamer SV) die DM auf der langen Bahn in Berlin beenden.

Der ehemalige RWO-Präsident und Arbeitsrechtler Rudi Reichert stirbt im Alter von 75 Jahren.

Bei der Kanu-Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged hat Lukas Reuschenbach vom TC 69 im K4 über die 1000 Meter die Goldmedaille gewonnen und damit seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholt.

In einer Neuauflage des Vorjahresendspiels bei den Tennis-Stadtmeisterschaften besiegt Dominik Pfeifer vom OTHC seinen Vereinskollegen Maximilian Sack mit 6:1, 6:1.

September

Bei der Kanu-DM in Brandenburg bringen die Oberhausener Teilnehmer reichlich Edelmetall mit zurück in die Heimat. Neben zweimal Gold für Lukas Reuschenbach, Silber und Bronze für Katharina Köther (KG Essen) und Silber für Julian Clüsserath (TC 69) hat auch der AKC mit siebenmal Edelmetall eine starke Ausbeute vorzuweisen.

Der VfL Bergheide feiert im großen Rahmen im Freizeithaus im Revierpark Vonderort seinen 100. Geburtstag und blickt auf ein Jahrhundert voller Bewegung zurück.

Konstant: Die Basketballer von Jahn Königshardt mit Björn Fischer (13) starteten in die neue Saison mit zehn Siegen am Stück. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

RWO verliert das prestigeträchtige Regionalliga-Derby gegen RWE mit 0:3 im Stadion Niederrhein.

Der Karate-Nachwuchs des Taiko Dojo erreicht mit Maya Tolksdorf und Zoe Thiel beim Welt-Cup in Dublin zwei starke dritte Plätze.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals muss sich Bezirksligist SC 20 im Stadion Niederrhein gegen Drittligist MSV Duisburg klar mit 0:11 geschlagen geben.

Die Oberhausener Leichtathleten tragen unter der Regie der SG Tackenberg die Stadtmeisterschaften im Dreikampf aus. Dabei wird unter anderem Tim Schwarzbäcker mit 1768 Punkten Meister der männlichen U20.

Oktober

Die Badminton-Talente der Spvgg. Sterkrade-Nord, Leona Michalski und Aaron Sonnenschein, erreichen im Mixed-Doppel bei der U19-WM das Achtelfinale.

Mit dem 5:5 beim TTC Fulda-Maberzell gelingt den Tischtennis-Spielern vom SC Buschhausen 1912 ihr erster Auswärtspunkt in der Drittliga-Geschichte. Kurz darauf wird in Hannover auch der erste Auswärtssieg gefeiert.

Fußball-Bezirksligist BW Oberhausen trennt sich nach knapp zwei Jahren von Trainer Hans-Günter Bruns. Bis zum Jahresende übernimmt der bisherige Co-Trainer Samet Arik.

Eine bittere Enttäuschung erlebt Timo Schaffeld beim Ironman auf Hawaii, dessen Traum von einer Wiederholung seines WM-Titels in der Altersklasse 18/24 aus dem Vorjahr platzt. Er wird mit einer Zeit von 9:48,00 Stunden (Vorjahr: 8:51,50) lediglich Elfter seiner Klasse.

Von sich selbst enttäuscht: Timo Schaffeld konnte beim Ironman auf Hawaii seinem WM-Titel in der AK 18/24 nicht verteidigen. Foto: Schaffeld

In der O2-Arena in London verteidigt Abass Baraou den International-Titel nach einem eindrucksvollen K.-o.-Sieg gegen den Iren John O’Donnell. Für den 25-Jährigen stellt der Kampf in der englischen Hauptstadt die bisher größte Bühne seiner Boxlaufbahn dar.

Annika Vössing läuft beim Frankfurt-Marathon in nur 2:45,51 Stunden durchs Ziel und verbessert damit den vor ihr selbst gehaltenen Oberhausener Frauen-Stadtrekord über die berühmten 42,195 Kilometer.

November

Eine wahre Medaillenflut erfasst den BC Oberhausen bei den Deutschen Poolbillard-Meisterschaften im 9-Ball. Während Lars Kuckherm zweimal Gold holt, kehrt Geronimo Weißenberger mit drei Bronzemedaillen aus Bad Wildungen zurück.

Durch die Unterstützung der Stadt kann der TC Sterkrade 69 wieder American Football in Oberhausen anbieten. Beim ersten freien Training schwitzen sich 30 Mann durch die „Basic Drills“.

Kulttrainer Georg Mewes, zuvor Sportlicher Leiter bei Ratingen 04/19, übernimmt bis Saisonende das Ruder bei Sterkrade 06/07 und soll den Bezirksligisten vor dem Abstieg bewahren.

Beim Judo-Team Holten knallen die Sektkorken: Die Vierten der im Sommer beendeten Oberliga steigen überraschend in die NRW-Liga auf, da der Oberliga-Dritte verzichtet.

Leichtathlet Yannick Smajlovic von der DJK SG Tackenberg wird als bester U16-Sportler der Region vom Landesverband Nordrhein ausgezeichnet.



Unter Dach und Fach bringt das KTTO den Meistertitel in der 3. Turnliga Nord. Mit dem klaren 72:10 gegen Weißkirchen feiern die Schmachtendorfer im siebten Wettkampf den siebten Sieg und fiebern dem Aufstiegsfinale Anfang Dezember in eigener Halle entgegen.

Helena Bielitzki (PSV) stellt beim Pokalschwimmen in Bottrop über die 50 Meter Schmetterling mit starken 47,89 Sekunden einen neuen NRW-Altersrekord in der Klasse der Achtjährigen auf.



Dezember

Leona Michalski ist Deutschlands neue Badminton-Königin im Nachwuchsbereich. Die Spielerin der Spvgg. Sterkrade-Nord gewinnt bei der DM in Mülheim in der Altersklasse U19 sowohl die Einzel- als auch Doppelkonkurrenz. Zudem holt sie mit Aaron Sonnenschein Silber im Mixed, der noch zwei weitere Silbermedaillen gewinnt.

Das Auftaktspiel der 2. Hockey-Bundesliga in der Halle gewinnt der OTHC nach toller Aufholjagd mit 7:6 gegen SW Köln.

Mit den letzten beiden Geräten, Pferd und Ringe, verlieren die Kunstturner des KTTO in der Heinrich-Böll-Halle den Aufstiegskampf zur 2. Liga. Die KTV Straubenhardt setzt sich letztlich vor 500 Zuschauern mit 36:28 durch.

Da die Partie beim SC Verl wegen der Platzverhältnisse abgesagt werden muss, geht RWO frühzeitig als Tabellenvierter der Regionalliga West in die Winterpause. Landesligist Sterkrade-Nord überwintert dagegen nach einem 5:2-Erfolg beim VfR Fischeln an der Tabellenspitze.

Leona Michalski trumpft bei der DM groß auf. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Nach einem spannenden und emotionalen Wettkampf in Bobingen ist der TC Sterkrade 69 zum ersten Deutschen Kin-Ball-Meister gekürt worden.

Die vom BC Ringfrei neu gegründete Boxprofiabteilung „Ugro-Team“ feiert in der Luise-Albertz-Halle ihre Einweihungspremiere.

Willi Wülbeck, Leichtathletik-Weltmeister 1983 über die 800 Meter in Helsinki, feiert in seiner Heimatstadt seinen 65. Geburtstag.

Einen perfekten Start vollbringen die Oberliga-Basketballer vom TV Jahn Königshardt. Das Team von Trainer Sebastian Küppers feiert mit dem 88:65 gegen Bayer Leverkusen den zehnten Sieg hintereinander und ist gewappnet für das Spitzenduell gegen die TG Düsseldorf im neuen Jahr.

RWO hat für den 1. Januar eine neue Abteilung im Verein gegründet. Das bisher dem Oberhausener Turnverein 1873 angehörige Endurance-Team, darunter auch Timo Schaffeld, wird unter dem Kleeblattwappen Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren anbieten und ausüben.