Oberhausen. Für RWO wird die ablaufende Dekade in der Vereinschronik einen zwiespältigen Platz einnehmen. Doch die Zukunft stimmt positiv. Ein Kommentar.

RW Oberhausen kann zuversichtlich ins neue Jahrzehnt gehen

In wenigen Tagen endet nicht nur das Jahr 2019, sondern auch das zweite Jahrzehnt in diesem Jahrtausend. Für RW Oberhausen wird diese Dekade in den Vereinschroniken durchaus einen zwiespältigen Platz einnehmen.

Gleich zweimal stiegen die Kleeblätter ab, rutschten von der 2. Bundesliga in die Regionalliga West, wo der Verein seit 2012 verweilt. Eine Liga, die zwar Traditionsduelle gegen RWE, Alemannia Aachen oder den Wuppertaler SV bietet, deren Außenwirkung aber auch eine gewisse Tristesse beiwohnt, die man früher als „Schweineliga“ umschrieben hätte.

RWO-Slogan „Wir haben alles außer Kohle“ stimmt bis heute

Und viele Jahre hatte man als geneigter Zuschauer das Gefühl, RWO würde in dieser „Schweineliga“ ein wenig Patina ansetzen. Denn von einem erneuten „Wunder von Bruns“ war lange Zeit nichts zu spüren. Ja, RWO platzierte sich mit einer einzigen Ausnahme immer vor dem großen Rivalen aus Essen. Ein Fakt, der nicht klein zu reden ist, gerade im Hinblick auf die finanziellen Unterschiede. Der Slogan „Wir haben alles außer Kohle“ stimmt bis heute und es ist bemerkenswert, wie es RWO immer wieder geschafft hat, aus sehr wenig sehr viel herauszuholen.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass RWO nur ein einziges Mal dicht dran war, in den Profifußball zurückzukehren. Viele Jahre endeten zwar mit ordentlichen Platzierungen, doch auch mit zwölf oder gar 24 Punkten Rückstand auf den späteren Meister. Egal wie schön der Fußball auch ist, er ist weit weniger attraktiv, wenn man nicht auch träumen darf.

Als neuen Katalysator für eben mehr Träume fungierte 2018 der Gewinn des Niederrheinpokals. Nicht allein, weil RWO jenen Rivalen aus der Nachbarstadt besiegte, sondern weil es nach vielen Jahren der Stagnation wieder Grund zum Jubel gab. Die Stimmung auf der neuen Revierkrafttribüne tat ihr übriges, die die Möglichkeiten des Fansupports auf ein neues Level gehoben hat.

Eingeschlagener Weg ist der richtige

Während letzte Saison der Aufstieg knapp verpasst wurde, war die Sorge bei vielen Anhängern sicher groß, RWO hätte damit eine einmalige Chance liegen gelassen. Schließlich ist die Konkurrenz in dieser Spielzeit größer. Und dennoch steht RWO mit Platz vier und drei Partien weniger auf dem Konto als Spitzenreiter SV Rödinghausen gut da. Ja, nicht jedes Spiel in der Hinserie war überzeugend. Manchmal hatte man das Gefühl, das Team von Mike Terranova will zu viel, möchte es allen Recht machen.

Doch der eingeschlagene Weg, so holprig er manchmal auch ist, ist der richtige. Mit Identifikationsfiguren, wie eben Terranova oder Patrick Bauder als Sportlichem Leiter. Sie kennen den Verein und sind hungrig, den SC RWO wieder in höhere Sphären zu bringen. Dazu beitragen kann die hervorragende Jugendarbeit, die auch bei der Ersten mehr Früchte tragen muss. Das neue Jahrzehnt verspricht reichlich Spannung.