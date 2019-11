Enttäuschte Gesichter nach dem Remis in Köln: Christian März, Jannik Löhden, und Jerome Propheter.

Regionalliga RW Oberhausen muss sich mit Punkt in Köln begnügen

Köln. Im Nachholspiel des 13. Spieltags musste sich Rot-Weiß Oberhausen bei der U23 vom 1.FC Köln mit einem 1:1-Unentschieden (0:1) zufrieden geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RW Oberhausen muss sich mit Punkt in Köln begnügen

Rückschlag im Aufstiegsrennen für die Kleeblätter. Im Nachholspiel des 13. Spieltages der Fußball-Regionalliga kam RW Oberhausen bei der U21 des 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Damit gerät die Tabellenspitze für den Vize-Meister langsam, aber sicher in weite Ferne.

Spitzenreiter SC Verl hatte mit seinem 2:0-Erfolg gegen die BVB-Reserve wieder einmal vorgelegt. Trotzdem reduzierte RWO-Trainer Mike Terranova die Anzahl der nominellen Spitzen im Vergleich zum letzten Spiel (2:1 gegen Fortuna II) auf eine. Cihan Özkara begann, Giuseppe Pisano fehlte im Kader. Kofi Twumasi fand sich auf der Bank wieder, für ihn durfte Bastian Müller ins defensive Mittelfeld. Wieder dabei war Kapitän Jannik Löhden für die Innenverteidigung, in der auch Nico Klaß blieb. Als Vertreter für Löhden und Jerome Propheter hatte Klaß sich dort etabliert, Propheter rückte als Sechser vor.

Die erste große Chance gehörte den Gastgebern im Franz-Kremer-Stadion, doch RWO-Keeper Daniel Davari fischte den Kopfball von Lucas Musculus noch aus dem unteren Eck (12.). Machtlos war Davari wenig später, als Musculus nach einer Ecke ebenfalls per Kopf viel zu freistehend in den linken Winkel traf (15.). Die 1:0-Führung der Kölner war nicht unverdient, sie hatten in der Anfangsphase mehr Dampf gemacht.

Gute Chancen für Özkara und Oubeyapwa

Sicher den Ausgleich erzielt hätten Özkara oder dahinter Shaibou Oubeyapwa, doch beide kamen kurz vor dem Kasten an den überraschend durchgerutschten Ball von der linken Seite nicht mehr dran (19.). Aber RWO war jetzt endlich richtig im Spiel. Durch einen aggressiven Ballgewinn im Mittelfeld konnte Özkara Oubeyapwa auf die Reise schicken, dessen Abschluss im Sechzehner wurde im letzten Moment zur Ecke geblockt (33.).

Terranova reagierte zum zweiten Durchgang personell. Philipp Gödde ersetzte Oubeyapwa und agierte als Mittelstürmer, Özkara ließ sich dahinter fallen. Auch Propheter schaltete sich nun regelmäßig in die Angriffe ein, so dass die Gäste in der Offensive nun viel mehr Möglichkeiten hatten. Aber auch die Domstädter blieben gefährlich, zweimal musste Davari gegen den eingewechselten Caliskaner retten (56./60.).

Terranova bringt letzte Offensiv-Option

Nach 62 Minuten stellte Terranova erneut um. Raphael Steinmetz kam für Linksverteidiger Felix Herzenbruch. Die Defensive musste nun mit Klaß, Löhden und Propheter als letzte Linie auskommen. Der Mut wurde schnell belohnt. Nach einer Ping-Pong-Aktion zehn Meter vor dem gegnerischen Kasten fand Gödde aus dem Gewühl die Lücke zum 1:1-Ausgleich (67.).Und die Kleeblätter blieben am Drücker. Die Abschlüsse häuften sich, allerdings waren Ballverluste auch regelmäßig Tänze auf der Rasierklinge. Mit Francis Ubabuike für Maik Odenthal und Tarik Kurt für Özkara zog Terranova noch vor der 80. Minute auch die letzten Offensiv-Optionen.

Dann die große Chance auf die Wende. Den abgefälschten Schuss von Philipp Eggersglüß konnte FC-Keeper Krahl nur noch vorne abwehren, Steinmetz knallte den Nachschuss aus 16 Metern aber in Bedrängnis drüber (85.). Es waren die Gäste aus Oberhausen, die den Sieg mehr wollten und drückten, während die Hausherren Spielunterbrechungen kultivierten. Doch zum Dreier reichte es nicht mehr.Weiter geht es für RWO bereits am kommenden Freitag (19.30 Uhr) zu Hause gegen den Bonner SC.

1. FC Köln U21 – RWO 1:1 (1:0)

1. FC Köln U21: Krahl; Schmitt, Höffler (70. Boakye), Sechelmann (89. Brackelmann), Nottbeck, Schneider, Hauptmann, Rittmüller, Bader, Petermann (77.Geimer), Musculus (55. Caliskaner).

RWO: Davari; Herzenbruch (62. Steinmetz), Löhden, Klaß, Eggersglüß, Propheter, Müller, Klaß, März, Odenthal (73. Ubabuike), Oubeyapwa (46. Gödde), Özkara (79. Kurt).

Tore: 1:0 Musculus (15.), 1:1 Gödde (67.).

Gelbe Karten: März, Propheter, Müller.

Schiedsrichter: David-Markus Koj (Wegberg).