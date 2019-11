Oberhausen. Sie haben in Halbzeit zwei alles probiert, aber zu mehr als einem Punkt hat es für RWO in Köln nicht gereicht. Das sagen die Kleeblätter selbst.

Jannik Löhden (Kapitän): Gerade was die zweite Hälfte angeht war es ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel. Das 0:1 ist in seiner Entstehung sehr ärgerlich und darf uns bei unserer Körpergröße so nicht passieren. Insgesamt haben wir aber in der Folge das Spielgeschehen kontrolliert, auch wenn es fußballerisch zunächst sicherlich nicht sehr ansehnlich war. Mit der Umstellung zur Pause auf zwei Stürmer waren wir dann zwar gefährlicher, doch dieser Lucky Punch hat uns einfach gefehlt. Gerade weil das letzte Spiel schon fast drei Wochen her ist, waren alle Spieler heiß, weshalb wir am Ende natürlich enttäuscht sind.

Philipp Gödde (Torschütze): Natürlich freut man sich als Stürmer immer, wenn man trifft. Aber drei Punkte wären mir heute lieber gewesen. Die Systemumstellung zur Pause mit zwei Spitzen hat uns gut getan. Besonders nach dem 1:1 hatten wir mehrfach noch die Chance zum Sieg. Letztlich muss man aber auch festhalten, dass wir zu oft in dieser Saison zwei unterschiedliche Gesichter zeigen. Wir müssen uns da an die eigene Nase fassen und zusehen, dass wir auch mal über die kompletten 90 Minuten konstant unsere Leistung abrufen. Freitag gegen Bonn wollen wir drei Punkte holen um den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren.

März: „Letztlich ein enttäuschendes Resultat“

Christian März (Spielmacher): Mit dem 1:1 können wir nicht zufrieden sein. Das sind zwei Punkte zu wenig. Es ist bitter, das wir nach einem Standard den Gegentreffer fangen und fast das ganze Spiel hinterher laufen müssen. Natürlich hat Köln eine gute Mannschaft, die man nicht im vorbeigehen schlägt. Aber nach dem Spielverlauf und den Anspruch, den wir an uns haben, ist das 1:1 ein letztlich enttäuschendes Resultat.

Nico Klaß (Innenverteidiger): Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, von hinten heraus das Spiel zu machen. Im letzten Drittel hat uns aber häufig die Präzision beziehungsweise haben uns die entscheidenden Situationen im Abschluss gefehlt. Was die zweiten 45 Minuten angeht, muss man der Mannschaft ein großes Lob aussprechen, wie sie alles reingehauen hat und den Sieg erzwingen wollte. Das es nicht zu mehr als einem Zähler gereicht hat ist bitter, wir wollten hier unbedingt gewinnen.