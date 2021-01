RWO-Kapitän Propheter: „Jeder weiß bei Terra, woran er ist“

RWO-Kapitän Jerome Propheter (r. in der Partie gegen Mönchengladbach mit Noah Andreas) will mit seiner Mannschaft in der Rückrunde noch einiges bewegen.

Oberhausen Ab Samstag rollt für RWO wieder der Ball in der Regionalliga. RWO-Kapitän Jerome Propheter über die Marschroute des Teams.

RWO-Kapitän Jerome Propheter und sein Team haben sich ein klares Ziel für die Rückrunde gesteckt: „Wir wollen stabiler in unseren Leistungen werden.“

Am nächsten Samstag rollt in der Regionalliga West wieder der Ball: Dann empfängt Rot-Weiß Oberhausen zum Rückrunden-Auftakt den FC Wegberg-Beeck (14 Uhr) im Stadion Niederrhein. Die Hinrunde schlossen die Kleeblätter auf Rang 13 ab, mit 24 Punkten auf dem Konto.

Leistungskurve nach oben

Dabei zeigte vor allem in den letzten Liga-Spielen vor der kurzen Winterpause die Leistungskurve der Mannschaft von Trainer Mike Terranova stetig nach oben. Eine Entwicklung, an die die Rot-Weißen nach Meinung von Jerome Propheter in der zweiten Saisonhälfte anknüpfen wollen.

„Wir wollen stabiler in unseren Leistungen werden. Das ist unser oberstes Ziel“, erklärt der Kleeblatt-Kapitän gegenüber der Vereinshomepage. „Dann geht es auch zwangsläufig nach oben in der Tabelle.“

Der 30-Jährige hatte kurz nach dem Jahreswechsel seinen Vertrag bei den Rot-Weißen über den Sommer 2021 hinaus verlängert. Der Defensiv-Allrounder war im 2019 vom damaligen Nordost-Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen nach Oberhausen gewechselt und bestritt seitdem 32 Pflichtspiele für die Kleeblätter.

„Eine neue Herausforderung bei einem anderen Klub habe ich nicht gesucht. Ich will mit Führungsspielern wie Tanju Öztürk und Bastian Müller, die auch noch Vertrag haben, etwas aufbauen und möglichst erfolgreich abschneiden“, begründet Propheter seine Entscheidung, auch in Zukunft im RWO-Trikot auflaufen zu wollen.

Start verlief erschwert

Dabei verlief der Saisonstart alles andere als gewünscht. Nach dem siebten Spieltag und lediglich vier Zählern auf der Habenseite musste Trainer Dimitrios Pappas an der Lindnerstraße seinen Hut nehmen. „Zu Beginn der Saison konnten wir neben dem großen Verletzungspech leider auch mental noch nicht aus dem Vollen schöpfen, was unseren Start natürlich erschwert hat“, so Propheter.

Die Nachfolge Pappas trat derweil sein Vorgänger an: Mike Terranova. „Mike hat es geschafft, das Team wieder in die Spur zu bringen und positive Ergebnisse zurückzubringen. Jeder weiß bei Terra, woran er ist“, begrüßt Propheter die Entscheidung, dass Terranova auch in der nächsten Saison weiterhin an der Seitenlinie stehen wird. „Aufgrund dieser Aspekte und dem allgemeinen Trend, der unter Terra vor der Winterpause zu spüren war, stehen die Chancen gut, dass es mit ihm weiterhin bergauf geht. Wir wollen dies so schnell wie möglich unterstreichen.“

Weiter nach oben klettern

Dies bedeutet im Endeffekt, dass RWO in der Tabelle noch weiter nach oben klettern möchte. „Dafür muss unsere Defensivarbeit zwingend konsequenter werden und öfter die Null stehen“, merkt Propheter kritisch an.

Bisher kassierte die Terranova-Elf in 20 Partien 28 Gegentore. Die Generalprobe vor dem Wegberg-Beck-Spiel verlor RWO mit 1:4 (0:3) gegen Ligakonkurrent SV Lippstadt. „Man sollte jetzt nicht alles schwarz sehen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Liga wieder ein anderes Gesicht zeigt“, blickt Mike Terranova trotz der deutlichen Testspiel-Pleite optimistisch auf den Rückrunden-Start.