U15 Regionalliga

RW Oberhausen -

VfL Bochum 4:1 (1:1)

Stinksauer stapften die Gäste aus dem Jugendleistungszentrum und auch deren Trainer, Benjamin Seifert, hatte den Tee auf. Denn die Bochumer verspielten in den letzten Minuten zumindest einen sicher geglaubten Punkt. Die Gastgeber kamen zu Beginn nämlich gar nicht gut ins Spiel. War näherten sie sich erstmals aus der Distanz an, die größeren Chancen hatten aber die Bochumer. Einen gut ausgespielten Konter verteidigten die Kleeblätter erst in allerletzter Sekunde im Verbund.

Auch die anschließende Ecke hätte gut und gerne ein Tor sein können, doch der Kopfball traf Latte, Pfosten und landete dann in den Armen von Schlussmann Fabian Fricke – der kurz darauf aber doch hinter sich gucken musste, als ein abgefälschter Distanzschuss die Bochumer verdient in Front brachte (21.). RWO kam nicht ins letzte Drittel und brauchte eine Einladung. Zu zögerlich im Aufbauspiel trudelte der Ball nach einer tollen Grätsche von Alexandros Chassanidis zu Lein Tairi, der cool ins kurze Eck drosch (29.).

Zweiter Saisonsieg für Kleeblättern

Nach dem Seitenwechsel übernahm Bochum wieder mehr die Kontrolle. RWO hatte Probleme, sich zu befreien. Doch das kostete den VfL anscheinend so viele Körner, dass die letzten zehn Minuten den Kleeblättern gehörten. Lein (60.) zielte zu zentral, Chassanidis (61.) überhaupt nicht und knallte den Ball drüber.

Doch Bochum kam nun hinten nicht mehr raus und machte immer mehr Fehler. Einen Freistoß aus dem Halbfeld bekam ein VfL-Verteidiger an die Hand, den Strafstoß verwandelte Tairi souverän (66.).

Konzentriert auch vom Punkt: Lein Tairi Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Bochum war nun völlig von der Rolle, auf rechts tankte sich der eingewechselte Heinrich Heleniak überragend durch und bediente Tairi mustergültig (69.).

Damit war die Messe gelesen, doch der linienlose Unparteiische verteilte nun für alles und jeden Gelb für Zeitspiel und ordnete sieben Minuten Nachspielzeit an. „Ich komme ja aus der B-Jugend, da spielen wir immer 40 Minuten“, hatte RWO-Linienchef Mo Rifi nun gut lachen.

Denn seine Elf ließ nichts mehr anbrennen, ganz im Gegenteil. Ein erneutes Handspiel im Strafraum ließ Tairi (70.+5) sein viertes Tor feiern und beschert RWO den zweiten Saisonsieg.

RWO: Fricke; Amadin, Theunissen, Bülbül (49. Böhm), Tairi, Celik (67. Pauls), Sulaiman (61. Keibel), Gehrmann, Chassanidis, Beric, Ernst (59. Heleniak).



U15 Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt -

Spvg Schonnebeck 0:2 (0:1)

Es war nicht der Tag der Arminia im Gipfeltreffen. Zwar war Klosterhardt von Beginn an wach in den Zweikämpfen, bekam aber die Zwischenräume nie völlig unter Kontrolle. Immer wieder ließen sich die Gäste zwischen Abwehr und Mittelfeld der Arminia fallen und konnten dort nur doch großen kämpferischen Aufwand wieder vom Ball getrennt werden. Das war zu Beginn nicht so tragisch, denn der Arminia fehlte eigentlich nur der eine entscheidende Pass. Das bewegliche Trio vorne, Arda Olgur, Enes Can und Leandro Saieva, strahlte viel Gefahr aus und lauerte immer wieder auf schnelle Umschaltmomente. Hier wurden sie aber zu schnell zu eng oder nutzten keine Verlagerungen, um mehr Platz für den letzten Pass zu haben. Zu häufig verzettelten sie sich hier in Klein-Klein-Aktionen, anstatt die durchaus zu bezwingende beste Defensive zu knacken.

So reichte ein Fehler und ein Pass in die Tiefe den Gästen, um das 1:0 (27.) zu erzielen und damit die Aufgabe für die Arminia zu erschweren. Denn auch wenn sie deutlich zielstrebiger aus der Kabine kamen, es fehlte die ganz große Chance und als Schonnebeck aus dem Nichts das 2:0 (57.) nachlegte, fehlte der verletzungsgebeutelten Arminia auch Reaktionsmöglichkeit. Olgur per Freistoß und Saieva nach schönem Durchstecker waren nah dran am Anschluss, doch ein Tor sollte nicht mehr fallen.

Arminia: Yaman; Loretan, Marquardt, Oruc, Can, Saieva, Groll, Olgur, Buch, Roth, Konzer. gk