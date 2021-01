RWO-Neuzugang Hüseyin Bulut: „Ein unglaublicher Moment“

Oberhausen Mit der U19 des BVB wurde Hüseyin Bulut 2017 Meister. Nun will der RWO-Neuzugang seine Chance bei den Kleeblättern nutzen.

Knapp dreieinhalb Jahre ist es her, als im Signal Iduna Park 33.450 Augenpaare auf Hüseyin Bulut gerichtet waren. Im Elfmeterschießen im Finale der A-Junioren um den Deutschen Meistertitel musste der damals 18-Jährige beim Stand von 4:5 gegen den FC Bayern München unbedingt vom Punkt treffen, um Borussia Dortmund im Titel-Rennen zu halten.

Bulut behielt die Nerven, genauso wie sein Teamkollege Amos Pieper, der kurz darauf den entscheidenden Strafstoß zum 8:7-Sieg verwandelte. „Das war ein Moment, an den ich mich noch in 30 oder 40 Jahren zurückerinnern werde. Einfach unglaublich“, denkt der Neuzugang von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gerne an jenen Augenblick am 22. Mai 2017 zurück.

Bulut hinterließ im Lotte-Trikot bleibenden Eindruck

An eine solche Zuschauerzahl, bis heute Rekord für eine deutsche U19-Partie, ist zwar auch in Nicht-Corona-Zeiten im Stadion Niederrhein nicht zu denken. Doch weiß Bulut genau, wie wichtig der Support der Fans vor allem bei einem Klub wie RWO ist. „Ich kenne die Kleeblatt-Fans und weiß, mit welchem Herzblut sie dabei sind. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil es einen auf dem Rasen nochmal pusht. Dass dies nun weiterhin fehlt ist zwar schade, aber der schwierigen Lage geschuldet.“

Das Stadion Niederrhein kennt der 21-Jährige derweil bereits von seinem Gastspiel für die Sportfreunde Lotte, von denen er vor wenigen Tagen an die Lindnerstraße wechselte. Zwar verlor Bulut das Duell gegen die Kleeblätter letztlich mit 1:3, hinterließ aber nicht zuletzt bei RWO-Trainer Mike Terranova einen bleibenden Eindruck.

„Terra spricht viel mit mir und den anderen Spielern"

Und auch bei den ersten Trainingseinheiten konnte der Mittelfeldspieler seinen neuen Coach von seinen Qualitäten überzeugen. „Man sieht sofort, dass er beim BVB eine gute Ausbildung genossen hat und blitzschnell darauf reagiert, was man ihm sagt“, so Terranova. „Der Junge ist klar im Kopf und will seine Chance bei uns wahrnehmen. Solche Typen sind schwer zu finden, gerade jetzt in dieser Saisonphase.“

Auch Bulut selbst hat einen guten ersten Eindruck von seinem neuen Team gewonnen. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das Training ist bisher genauso abgelaufen, wie ich es von Terra erwartet habe. Nämlich spielerisch.“ Zudem sieht Bulut Terranova in der Tradition seiner bisherigen Trainer im BVB-Nachwuchsbereich. „Terra spricht viel mit mir und den anderen Spielern. Das ist mir persönlich sehr wichtig, um so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur zu kommen.“

„Es war trotz allem ein lehrreiches Jahr für mich"

Nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wo er es bis in die U23-Mannschaft schaffte, wechselte Bulut im Sommer 2019 in die türkische Süper-Lig, zu Göztepe Izmir. Doch letztlich verlief der Traum vom Profi-Fußballer in der Türkei nicht wie erhofft. „Leider habe ich nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich als junger Spieler brauche, um mich weiterzuentwickeln“, bezeichnet Bulut den Wechsel im Nachhinein als „Fehler“, dem er aber dennoch auch positive Seiten abgewinnen kann. „Es war trotz allem ein lehrreiches Jahr für mich. Doch mir war einfach klar, dass ich unbedingt spielen muss. Deshalb bin ich zurück nach Deutschland gekommen.“

Bei den Sportfreunden aus Lotte bekam der Offensivspieler die gewünschten Einsatzzeiten, absolvierte in der laufenden Saison elf Begegnungen (ein Tor, eine Vorlage). Nun folgte der Wechsel zu den Kleeblättern. „RWO ist im Ruhrgebiet ein angesehener Verein und eine gute Adresse für junge Spieler. Hier würde ich gerne den nächsten Schritt gehen und mich im Seniorenfußball etablieren“, verfolgt der in der Offensive flexibel einsetzbare Bulut klare Ziele. „Wir wollen in der Tabelle weiter nach oben klettern. Was mich persönlich angeht, will ich einfach so viele Spiele wie möglich bestreiten und dem Team helfen.“

„Ich will richtig reinkommen und den Rest entscheidet der Trainer"

Ob er dafür bereits beim Heimspiel am 16. Januar (14 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck von Trainer Mike Terranova das Vertrauen bekommt, wird sich zwar erst in den kommenden zwei Wochen zeigen. Für Bulut selbst gilt in allererster Linie: „Ich will richtig reinkommen und den Rest entscheidet der Trainer. Auch wenn ich nicht von Anfang spiele, werde ich alles dafür geben, die Mannschaft zu unterstützen.“