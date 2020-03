Das sagen die RWO-Spieler sowie Patrick Bauder, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, zum Pokal-Aus in Bocholt:

Maik Odenthal, eingewechselter linker Außenbahnspieler: „Wir nehmen jedes Pokalspiel ernst, von der ersten Runde an. Aber im Pokal kann halt wirklich alles passieren, wie man in Saarbrücken ja auch wieder gesehen hat. Wir haben nicht gut angefangen und der Daniel hat uns ein paar Mal im Spiel gehalten. Wir waren nicht zwingend genug, das haben wir versucht, mit den Wechseln zu verbessern, konsequenter über die Außen zu spielen und zu flanken. Wir hätten das Spiel komplett drehen können, so aber ist erst einmal eine riesige Enttäuschung da. Wir haben uns zum Schluss da aber auch dumm angestellt, das muss man auch mal so ehrlich sagen. Da hat ganz einfach die Absicherung gefehlt, da dürfen wir nicht in Gleichzahl stehen. Andererseits muss ich auch sagen, dass wir die Gelb-Rote Karte vorher nicht bekommen, wenn der Schiedsrichter das klare Foul an Nico Klaß pfeift. Der Bocholter haut dem doch die Nase durch den Mittelkreis. Ich weiß nicht, wie man das als Schiedsrichter nicht sehen kann.“

Christian März, eingewechselter Sechser: „Wir wussten, was auf uns zukommt, dass Bocholt eine gute Mannschaft hat. Aber wir haben uns bei vielen Sachen anstecken lassen, vom Publikum, von der gegnerischen Trainerbank. Das darf uns als höherklassige Mannschaft einfach nicht passieren. Ich kann nicht sagen, dass wir nicht alles investiert hätten. Aber wir waren nicht so reif und abgeklärt, wie wir es in so einem Spiel bei so einer Atmosphäre hier hätten sein müssen.“

Patrick Bauder, Sportlicher Leiter RWO: „Wir sind enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Wir sind nicht gut reingekommen und bekommen dann auch noch durch einen Sonntagsschuss das 0:1. Die zweite Hälfte war viel besser, wir hätten schon früher das 1:1 machen können. Das zweite Gegentor ist einfach naiv verteidigt. Das sind Kleinigkeiten, die der Trainer jedes Mal anspricht, dass man sich da absetzen muss. Haben wir nicht gemacht, dann passiert so etwas. Jetzt müssen wir gucken, dass wir am Sonntag drei Punkte gegen Aachen holen.“