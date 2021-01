RWO testet am Samstag bei Ligakonkurrent SV Lippstadt

Oberhausen Am Samstag (13 Uhr) steht für Regionalligist RWO ein Testspiel beim SV Lippstadt an. Stürmer Sven Kreyer fehlt verletzungsbedingt.

Seit vergangenem Sonntag befindet sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in der Vorbereitung auf den Rückrundenstart gegen den FC Wegberg-Beeck (16. Januar, 14 Uhr). „Die Jungs haben bisher ordentlich Gas gegeben, wobei man das Tempo auch immer mal wieder etwas runter schrauben muss, um die richtige Balance zu finden“, weiß Trainer Mike Terranova genau, wann und wie er seine Mannschaft in die Pflicht nehmen muss. Dabei sollen im Testspiel beim Ligakonkurrenten SV Lippstadt (Samstag, 13 Uhr, Nebenplatz der Liebelt-Arena, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) die bisher erarbeiteten Trainingsinhalte auch in der Praxis umgesetzt werden.

Vor allem das Offensivspiel stand bei den Rot-Weißen im Mittelpunkt: Läufe in die Tiefe, Raumaufteilung, Box-Besetzung und Abschlüsse wurden immer wieder durchprobiert. Gleiches gilt auch für die Standardsituationen, um dort noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Dabei wird allerdings gegen Lippstadt der bisher erfolgreichste RWO-Torschütze nicht mit dabei sein.

Kreyer und Odenthal fehlen

Sven Kreyer, der bisher sechsmal für RWO eingenetzt hat, wird wegen Schmerzen an der Ferse genauso fehlen, wie Maik Odenthal (muskuläre Probleme). „Bei Kreyer muss man einfach abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Odenthal wird dagegen in der kommenden Woche wieder zur Mannschaft stoßen“, so Terranova. Eine Pause bekommt derweil Tim Stappmann. Der Abwehrmann, der in den vergangenen Wochen zusammen mit Tanju Öztürk die Innenverteidiger der Kleeblätter bildete, wird aufgrund einer Schambeinentzündung die Reise zum SV Lippstadt nicht mit antreten.

Neuzugang Hüseyin Bulut, der kurz vor dem Jahreswechsel vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte verpflichtet wurde, kann derweil auf seinen Startelf-Einsatz hoffen. Bei seinem neuen Trainer hat der 21-Jährige, der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet wurde und 2017 mit den A-Junioren der Schwarz-Gelben den Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft feierte, in der ersten Trainingswoche auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen. „Er hat eine gute und schnelle Auffassungsgabe. Wenn er das beibehält, werden wir noch viel Spaß an ihm haben.“

„Das ist ein Weg, den wir jetzt schon längere Zeit verfolgen"

Von der U19 der Rot-Weißen trainierten derweil Barbaros Inan und Jan Marpe mit bei der Regionalliga-Mannschaft. Während Inan bereits in der Sommervorbereitung, da noch unter Ex-Trainer Dimitrios Pappas, bei der Ersten dabei war und am 6. Spieltag gegen den VfB Homberg (0:1) sein Profi-Debüt feierte, ist es für Marpe der erste Austausch mit der Terranova-Elf. Der 18-Jährige, der wie Barbaros auf der linken Seite eingesetzt werden kann, schloss sich im Sommer den A-Junioren von RWO-Coach Markus Kaya an und spielte zuvor in den Nachwuchsteams von Schalke 04 und des VfL Bochum.

„Das ist ein Weg, den wir jetzt schon längere Zeit verfolgen. Das heißt, unsere Nachwuchsspieler schon früh an die erste Mannschaft heranführen und sie so in ihrer Entwicklung weiter zu fördern“, betont Terranova die Wichtigkeit, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Und das gerade in Zeiten, in denen durch den zweiten Corona-Lockdown der komplette Jugendfußball ruht.

In der Hinrunde gab es ein 1:1

In der Regionalliga West trennten sich der SV Lippstadt und RWO in der Hinrunde übrigens mit 1:1 (0:0). Dem Führungstreffer der Lippstädter durch Janik Steringer per Strafstoß folgte eine Viertelstunde vor Schluss der Ausgleich durch Tim Stappmann.