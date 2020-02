RWO-Trainer Terranova: Kein Verständnis für Pfiffe

SFL-Trainer Ismail Atalan: Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich denke, dass wir durch unser Spiel durchs Zentrum Terra und Oberhausen überrascht haben. Die zweite Halbzeit ging klar an Oberhausen, das dann gute Strukturen zeigte und uns mit immer mehr Stürmern vor Probleme stellte. Wir mussten nach dem Ausgleich schwer aufpassen, und unser Torwart hat sensationell ein Tor von Özkara verhindert. Am Ende hatten wir aber auch noch die Riesenchance, also ist das Unentschieden völlig gerecht.

RWO-Trainer Mike Terranova: Wirklich überrascht von der Raute, mit der Lotte das Spiel im Zentrum dominierte, waren wir natürlich nicht, aber es hat lange gedauert, bis wir das Spielgeschehen an uns reißen konnten. Wir wollten mit vielen Flanken von außen kommen, das gelang gar nicht. Aber das liegt auch am Platz. Der lässt nicht zu, was wir wollen. Wir wollten unbedingt den zehnten Heimsieg in Folge feiern. Dass es nicht gelungen ist, enttäuscht die Mannschaft und mich. Ich habe aber kein Verständnis für die Pfiffe zur Halbzeit. Da liegen wir 0:1 zur Pause zurück und werden von angeblichen Fans ausgepfiffen. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Das Ergebnis werden wir schnell abschütteln.

RWO-Torschütze Raphael Steinmetz: Zum Auftritt der ersten Halbzeit kann ich nichts sagen, da saß ich noch auf der Bank. Der Elfmeter war meine erste Aktion, und ich habe so geschossen, wie man das am besten macht. Ich habe aus meinem Fehler gelernt.

Müller: Ich brauche noch Spielpraxis

RWO-Comebacker Bastian Müller: In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel total aus der Hand gegeben, danach waren wir am Drücker, insofern ist das Unentschieden gerecht. Ich war jetzt das erste Mal seit fast zwei Monaten wieder dabei und weiß, dass ich noch Spielpraxis benötige. Was ich aber auch sagen muss: Der Platz ist super Scheiße!

RWO-Kapitän Jannik Löhden: Warum das so völlig verschiedene Halbzeiten waren von uns? Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht! Wir waren vorher in der Kabine richtig gallig, und dann klappte auf dem Platz auf einmal überhaupt nichts. Lotte war ein starker Gegner, viel stärker als der Tabellenplatz. Dass wir in der zweiten Halbzeit dann überlegen waren, zeigt aber auch unsere Stärke.

In zweiter Halbzeit Stärke gezeigt

RWO-Linksverteidiger Felix Herzenbruch: Ich hatte geglaubt, am Flügel würde noch ein Lotter stehen, habe den innen hinter mir überhaupt nicht realisiert. Dann kommt so ein Querschläger heraus. Da blieb mir schon das Herz stehen. Aber man muss auch mal Glück haben.