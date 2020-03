RWO-U19 muss im Niederrheinpokal zum TSV Meerbusch

Oberhausen. Im Achtelfinale des U19-Niederrheinpokals erwartet RWO mit dem TSV Meerbusch eine knifflige Aufgabe. Doch die Pappas-Elf will weiterkommen.

U19-Niederrheinpokal TSV Meerbusch – RW Oberhausen Mittwoch 19 Uhr: Nicht nur die Regionalliga-Mannschaft von RWO ist am Mittwoch im Niederrheinpokal gefordert. Auch die A-Junioren von Trainer Dimitrios Pappas müssen im Pokalwettbewerb ran und reisen im Achtelfinale zum TSV Meerbusch. Dabei dürfte der Niederrheinligist für die Rot-Weißen alles andere als ein Freifahrtsschein für die nächste Runde bedeuten, befindet sich der TSV doch nach fünf Siegen in Folge in blendender Verfassung. Mit sechs Punkten Rückstand ist Meerbusch aktuell ärgster Konkurrent von Rot-Weiss Essen auf den Bundesliga-Aufstieg. „Das wird ein richtig hartes Stück Arbeit. Dennoch wollen wir weiterkommen“, sagt Pappas.

Im Vergleich zum 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Preußen Münster wird der Linienchef seine Mannschaft ein wenig durchmischen. „Das hat aber überhaupt nichts mit fehlendem Respekt gegenüber Meerbusch zu tun“, stellt Pappas unmissverständlich fest. „Aber im Pokal sollen auch ein paar Jungs eine Chance bekommen, die zuletzt weniger zum Zug kamen.“

Neben RWO ist auch noch Arminia Klosterhardt in der Runde der letzten 16 Teams vertreten. Für die Truppe von Coach Timo Kleer steht das Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf aber erst am 25. März um 19 Uhr im heimischen Estadio an.