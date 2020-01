RWO und Adler stehen im Achtelfinale

Die A-Junioren von RW Oberhausen haben im Niederrheinpokal das Achtelfinale erreicht. Durch ein 6:0 (1:0) bei der SSVg Velbert setzte sich der Bundesligist gegen den zwei Klassen tieferen Gegner letztlich souverän durch, was auch Trainer Dimitrios Pappas zufrieden stellte.

„Als Favorit war für uns ein Weiterkommen Pflicht, wobei man sich im Pokal nie zu sicher sein darf. Der Sieg ist unterm Strich verdient, auch wenn wir uns vor allem in Durchgang eins schwer getan haben.“

Endrit Gojnovci ist wieder dabei

Mit je einem Doppelpack teilten sich der nach seinem Kreuzbandriss wieder genesene Endrit Gojnovci (3./80.), Marius Heck (67./72.) und Leon Bachmann (82./86.) das halbe Dutzend untereinander auf.

Für die Kleeblätter steht am Sonntag bei der U19 von RWE nun das letzte Testspiel der Wintervorbereitung an, ehe am 2. Februar der Rückserien-Start bei Viktoria Köln ansteht. Pappas: „Klar ist es die Generalprobe, aber man sollte davon nicht zu viel abhängig machen. Entscheidend ist, wie sich die Jungs gegen Köln präsentieren.“

Adler kam nach der Pause

Ebenfalls die Runde der letzten 16 Mannschaften hat Adler Osterfeld erreicht, die sich mit 2:1 (0:1) daheim an der Siepenstraße gegen die SF Hamborn durchsetzten. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte das Team von Coach Tobias Hauner die Partie durch Tore von Mohammad Alhussain (67.) und Moritz Sons (81.) zu seinen Gunsten. Somit steht aus Oberhausener Sicht nur noch das Achtelfinal-Spiel von Arminia Klosterhardt aus, die am Samstag um 15 Uhr bei Ratingen 04/19 antreten.