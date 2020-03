Oberhausen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr tritt RWO im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim 1. FC Bocholt an. Dabei gibt es einige Ausfälle zu kompensieren.

Auch wenn hinter RW Oberhausen wegen der kurzfristigen Absage der Partie beim Wuppertaler SV ein spielfreies Wochenende lag, blieb nicht zuletzt Mike Terranova keinesfalls untätig. „Ohne Fußball geht es halt nicht“, schaute sich der 43-Jährige neben den Partien der Aufstiegskonkurrenten RWE und SC Verl auch das Heimspiel des 1. FC Bocholt gegen den SV Straelen an. Schließlich treffen die Kleeblätter am Mittwoch um 19.30 Uhr in dessen Arena im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf den Oberligisten.

Die Bocholter holten im besagten Spiel gegen den designierten Aufsteiger aus Straelen ein achtbares 2:2-Unentschieden. Mit 21 Zählern Rückstand auf die Spitze hat die Mannschaft von Trainer Manuel Jara zwar keine Chancen mehr auf die Regionalliga. Doch dass die Bocholter nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten, bekam im Pokal nicht zuletzt der Wuppertaler SV zu spüren. Nach einem 0:0 nach 120 Minuten verwandelten alle fünf Bocholter ihren Elfmeter und brachten ihr Team in die nächste Runde.

Der Favoritenrolle gerecht werden

„Da sind einige gute Spieler dabei. Überhaupt denke ich, wird Bocholt sehr motiviert ins Spiel gehen. Die Qualität, um uns zu ärgern, haben sie“, so Terranova, der aber auch klar die Favoritenrolle annimmt: „Wir sind der Regionalligist, wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Dafür musst du eben auch in Bocholt bestehen.“

Dabei ist die Marschroute vom Papier her ganz einfach, auch wenn der Pokal bekanntlich seine ganz eigenen Gesetze hat. „In erster Linie hängt es allein von uns ab, ob wir ins Halbfinale einziehen oder nicht. Das hat nichts mit fehlendem Respekt gegenüber dem Gegner zu tun. Aber diese gewisse Arroganz muss man als klassenhöherer Verein schon mitbringen und den Gegner spüren lassen“, so Terranova.

Allerdings wird der RWO-Coach einige personelle Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte vornehmen müssen. Definitiv nicht mit dabei sein werden Jerome Propheter und Tim Hermes, die beide aufgrund einer Grippeerkrankung flach liegen. Ebenfalls nur zuschauen wird Jeffrey Obst, der bereits gegen Lotte mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Terranova: „Da hat er noch auf die Zähne gebissen. Aber jetzt wollen wir kein Risiko eingehen.“

Fragezeichen hinter Kapitän Löhden

Oberligazeiten: Im April 2007 besiegte RWO durch Tore von Mike Terranova (l.) und Tuncay Aksoy den 1. FC Bocholt mit 4:1. Foto: Foto: © Tom Thöne / WAZ

Ebenfalls fraglich sind die Einsätze von Kapitän Jannik Löhden und Stürmer Philipp Gödde, die auch mit einem grippalen Infekt zu kämpfen hatten. „Bei Jannik gehe ich aber davon aus, dass er einsatzbereit ist“, so Terranova. In diesem Fall wird die Innenverteidigung das Duo Löhden und Nico Klaß bilden, der gegen Lotte wegen seiner fünften Gelben Karte gefehlt hatte. Während auf der rechten Außenverteidigerposition Philipp Eggersglüß zum Einsatz kommt, wird links Felix Herzenbruch spielen.

Im zentralen Mittelfeld setzt Terranova neben Bastian Müller auf den zuletzt nicht berücksichtigten Kofi Twumasi, „der mit seiner Übersicht und Zweikampfhärte ein wichtiger Faktor werden soll.“ Ebenfalls mit dabei sind als Offensivkräfte Francis Ubabuike und Cihan Özkara, während die Entscheidung zwischen Shaibou Oubeyapwa oder Vincent Stenzel noch nicht getroffen wurde.

6:2-Sieg im Testspiel während der Sommervorbereitung

Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine liegt noch nicht allzu lange zurück. In der vergangenen Sommervorbereitung traf RWO auf den 1. FC Bocholt und gewann vor dem Ligastart mit 6:2. Das letzte Duell unter Wettkampfbedingungen datiert dagegen aus der Oberliga-Saison 2006/2007. Dabei behielten die Kleeblätter in beiden Partien die Oberhand. In Bocholt gab es einen 1:0-Erfolg (Torschütze: Mike Terranova) und im Rückspiel eine 4:1-Gala mit drei Treffern von Tuncay Aksoy und, wie sollte es anders sein, Mike Terranova.

Ein entscheidender Dreier auf dem Weg zum späteren Regionalliga-Aufstieg, wie auch der Oberhausener „Fußballgott“ noch weiß. „Wir hatten vorher einige schwache Spiele gemacht. Umso wichtiger war der Erfolg. Aber am Mittwoch wartet ein ganz anderes Spiel.“