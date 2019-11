RWO will sechs Punkte aus zwei Spielen

Oberhausen. Freitag, 19.30 Uhr, empfängt RWO den Bonner SC. Hierbei soll ebenso ein Dreier herausspringen wie kommende Woche.

Die Ausgangslage ist bei RWO wie immer klar: Die Truppe muss liefern, muss gegen den Bonner SC (heute, 19.30 Uhr) ebenso eine Dreier einfahren wie in der Woche darauf gegen die U23 des FC Schalke. Das muss geschehen, wenn RWO weiter oben dran bleiben und mit einer guten Ausgangsposition zum letzten Spiel des Jahres am 13. Dezember beim SC Verl antreten will. Da ist eine Menge Muss im Spiel RWO-Trainer Mike Terranova: „Ja, wir müssen liefern. Das ist immer so, wenn man oben dabei sein will. Wir brauchen ganz klar sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen, um stark nach Verl zu fahren.“