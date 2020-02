SC 20 bekommt den Stadtmeister-Titel aberkannt

Nach der Spruchkammer hat nun auch die Fachschaft Fußball ihre Urteile hinsichtlich der Ausschreitungen beim Finaltag der Stadtmeisterschaft in der Willy-Jürissen-Halle am 19. Januar gefällt und entsprechende Strafen ausgesprochen. So wurde dem SC 20, der maßgeblich an den Auseinandersetzungen beteiligt war, der Stadtmeister-Titel wieder aberkannt.

Basis für diese Entscheidung war das Urteil der Spruchkammer vor rund zehn Tagen. Sie hatte nämlich den Spielclub 20 für den Spielabbruch im letzten Gruppenspiel gegen Arminia Klosterhardt (2:1) für verantwortlich gesehen, weil Anhänger der „Knappen“ beim 2:1-Siegtor auf das Parkett rannten – obwohl noch ein paar Sekunden auf der Uhr waren.

SuS 21 und Arminia Lirich traten nicht an

„Demnach hätte der Spielclub 20 gar nicht weiterspielen dürfen“, erklärt Fachschaftsleiter Dieter Wilms. Die Turnierleitung hatte damals zunächst eine Disqualifikation gegen die Blau-Gelben ausgesprochen, diese aber nach langen Diskussionen und eingeschüchtert von diversen verbalen Beleidigungen und Entgleisungen seitens der SC-Spieler zurückgenommen. Die folgenden Kontrahenten SuS 21 und Arminia Lirich boykottierten daraufhin ihre Begegnungen gegen den Spielclub, der somit praktisch kampflos Stadtmeister wurde. Der Titel wurde dem Vorjahressieger nun am grünen Tisch entzogen.

Das sind aber bei weitem nicht die einzigen Strafen, die die Fachschaft Fußball Ende der vergangenen Woche fällte.

Hallensperre für einige Spieler

So wurde der Verein SC 20 für die kommende Ausgabe der Stadtmeisterschaft im nächsten Jahr gänzlich gesperrt. Allerdings nur die Senioren-Abteilung, nicht die Alten Herren. Die hatten schließlich mit den besagten Vorfällen nichts zu tun.

Darüber hinaus wurde jeder SC-Spieler, der am Finaltag gemeldet war, für zwei Jahre von allen sportlichen Veranstaltungen der Fachschaft Fußball ausgeschlossen. Einzige Ausnahme: Betreuer Stefan Bachen. „Der hat nichts gemacht und sich da komplett rausgehalten“, so Wilms.

Auch Samet Kanoglu wurde gesperrt

Dieselbe Strafe verhängt bekommen hat auf Arminia-Seite Samet Kanoglu. Der Klosterhardter Stürmer, der in dem erwähnten Spiel das 1:0 erzielte und durch seinen Jubel den Zorn der SC-Akteure auf sich zog, wurde ebenfalls für zwei Jahre in der Halle gesperrt. Dazu sei angemerkt: Diese Strafen beinhalten nicht nur den aktiven Part – alle betroffenen Akteure dürfen dem Hallenspektakel für zwei Jahre auch nicht als Zuschauer beiwohnen.

Die Spruchkammer hat sich bekanntlich Strafen gegen weitere Spieler, von beiden Seiten wohlgemerkt, noch in einem gesonderten Verfahren vorbehalten. „Sollte es hierzu neue Erkenntnisse und Urteile geben, werden wir auch wieder aktiv“, sagt Wilms.

Darüber hinaus wurde jemand gesperrt, der an dem Finaltag gar nicht anwesend war.

Extra-Strafe gegen Möllmann

Thorsten Möllmann, Vorsitzender des Spielclubs 20, meldete sich im Anschluss an die Stadtmeisterschaft über bekannte Boulevard-Medien zu Wort. Dabei vergriff sich Möllmann derart im Ton, beleidigte nicht nur die Fachschaft Fußball, sondern den kompletten Stadtsportspund Oberhausens und bezichtigte die Verantwortlichen sogar der Untreue. Für diese verbalen Entgleisungen wurde dem extrovertierten, früheren Trainer ebenfalls ein zwei Jahre langes Hallenverbot auferlegt. Zu den Vorwürfen der Untreue: Die in diesem Jahr nicht an die Vereine ausgezahlten Prämien kommen laut Wilms einem guten Zweck zu Gute. „Diesbezüglich stehen wir in Kontakt mit einer sozialen Einrichtung.“ Diese, nicht unerheblichen, Vorwürfe haben zudem ein juristisches Nachspiel auf zivilrechtlicher Ebene.

Der SC 20 hat Einspruch gegen die Strafen und Sperren der Spruchkammer eingelegt.