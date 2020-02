SC 20 ließ es gegen BWO noch gnädig ausgehen

SC 20 –

BW Oberhausen 6:3 (4:0)

Die Besucher am neuen Knappenmarkt kamen zum Start ins Wochenende voll auf ihre Kosten. Neun Mal zappelte der Ball insgesamt im Netz. Am Ende setzte sich der Favorit SC 20 durch und liegt mit jetzt 40 Punkten nur noch drei Zähler hinter Arminia Klosterhardt, die auf dem vom Spielclub anvisierten zweiten Platz liegen, der zur Aufstiegsrelegation in de Landesliga berechtigt.

Dass es am Ende noch relativ knapp blieb, war dabei nach den ersten 25 Minuten kaum vorstellbar. Denn da führten die Hausherren nach einem dominanten Auftritt bereits mit 4:0, nachdem Spielertrainer Ümit Ertural per direkt verwandeltem Freistoß, Sven Weinknecht, David Fojcik und Yusuf Allouche gegen zu Beginn überfordert wirkende Liricher getroffen hatten.

Mit vier Toren noch gut bedient

Und mit den vier Toren waren die Liricher zu diesem Zeitpunkt sogar gut bedient, denn die Hausherren hatten Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Nach einer halben Stunde lockerten die Knappen ihren Griff, und Blau-Weiß bekam etwas Zugriff auf die Partie. So gab es bis zum Seitenwechsel kleine Chancen für die Gäste, wirklich gefährlich wurde es für die Gastgeber jedoch nicht.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren dann in der Zweiten aber zu nachlässig“, blickte Knappentrainer Hans-Günter Bruns nach dem Derby gegen seinen Ex-Verein auf die sehr unterschiedlichen Hälften. Zwar erzielte David Fojcik schnell nach Wiederbeginn das 5:0 (49.), doch die Gäste kämpften und belohnten sich durch Sükru Bayar, der Spielclub-Torwart Marko Manasijevic unter Druck setzte, worauf der Ball nach dem Zweikampf im Fünfer über die Linie kullerte, erstmals. Den Treffer konterte Inoc Nkrumah nur Sekunden nach dem Anstoß (53.) und stellte auf 6:1.

Doppelschlag von Mehmet Kaya zum 6:3

Durch einen Doppelschlag von Mehmet Kaya, der einen Freistoß von beinahe gleicher Position wie Ertural in der ersten Halbzeit und Baris Karacalis Kopfball eine Viertelstunde vor Schluss kam Blau-Weiß nochmal näher ran, aber dann übernahmen die Hausherren wieder das Kommando und sicherten sich den Derbysieg. Auf beiden Seiten wurden noch Chancen vergeben, am Ende stand das 6:3.

„Unterm Strich ein hochverdienter Sieg, wir haben in der Schlussphase einige Chancen vergeben, so Bruns, dessen Trainerkollege Ertural den Platz noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt verließ. „Aber es gibt auch nicht mehr als drei Punkte.

Im Hinblick auf die nächste Woche müssen wir uns aber noch deutlich steigern“, blickt der neue Linienchef auf das Topspiel gegen Spitzenreiter Überruhr (1. März, 15 Uhr), das ebenfalls am Knappenmarkt steigen wird. Für das Schlusslicht aus Lirich geht es bereits um 11 Uhr bei Adler Union Frintrop um die nächsten Zähler. Mit einer Leistung wie sie die Blau-Weißen über Strecken des zweiten Durchgangs zeigten, könnte da etwas Zählbares drin sein.