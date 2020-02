Oberhausen. In der Volleyball-Verbandsliga der Damen ziehen TV Jahn Königshardt und der Turnerbund Osterfeld jeweils den Kürzeren. Krimi bei den Tbd.-Herren.

Spickenbom: „Zur Zeit ist keine Stabilität im Spiel“

Verbandsliga Damen BW Dingden III – Tbd. Osterfeld 3:2: Wieder einmal hat es für die Osterfelderinnen nicht gereicht. Das Team von Trainer Egbert Spickenbom begann sehr nervös. Angaben ohne Druck und Angriffe, die nicht durch den starken Block der Dingdenerinnen kamen, ließen die Gäste schnell in Rückstand geraten. Dingden überzeugte im Block und einer sehr starken Angreiferin, die fast jeden der Angriffe gut abschloss. Im zweiten Satz kam Osterfeld besser ins Spiel und machte über die Mitte mit Pilawa und Henkel einige Punkte. Es blieb aber dabei, dass zu viele Angaben verschlagen wurden. So ging es auch weiter, der dritte Satz an Dingden und der vierte an Osterfeld.

Der fünfte Durchgang ging bei 12:10 für Osterfeld in die entscheidende Phase. Aber wieder einmal versagten die Nerven. Fehler in der Annahme und ein starker Block von Dingden sorgten für den knappen Sieg der Heimmannschaft (24:14, 20:25, 25:16, 25:19, 17:15). Spickenbom: „Das war das dritte Spiel in kurzer Zeit, das knapp gegen uns ausging. Zur Zeit ist keine Stabilität im Spiel.“

Tbd.: Kels, Pilawa, Henkel, Freyth, Duk, Keller, Hockmabadian, Böckers, Van de Löcht, Mavarani, Abramowski.

TV Jahn Königshardt – VC Bottrop/Borbeck 0:3: Ein gutes Spiel mit vielen langen Ballwechseln machten die Jahn-Frauen. Trotzdem stand am Ende ein glattes 0:3 (19:25, 20:25, 19:25). Das Team startete gut, bis 17:17 war die Partie ausgeglichen. In der Schlussphase erhöhte der Gegner aber den Druck und zwang Jahn zu Fehlern. Im zweiten Satz startete Jahn gut, aber schnell holte Bottrop auf und drehte den Durchgang.

In Vorbereitung auf das nächste Spiel, in dem Jahn nicht komplett sein wird, änderte Trainer Hans-Gerd Martin im dritten Satz die Anfangsformation. Dadurch gingen einige Punkte verloren, die nicht mehr aufgeholt wurden. Bottrop war wegen seiner stabilen Abwehr und seiner guten Aufschläge und Angriffe der verdiente Sieger.

Jahn: Kissmann, Appelt, S. und L. Otto, van Acken, Treder, van de Sand, M. und T. Martin, Sinke, Kempkes.

Landesliga Herren Tbd. Osterfeld – MTG Horst 2:3: Die Tbd.-Herren lieferten ein gutes Spiel wie seit langem nicht mehr. Ein herausragender Beginn ist schon fast traditionell. Allerdings muss dieses Niveau auch im gesamten Spielverlauf gehalten werden. Mit einem starken Angriff setzte sich das Team aus Essen durch und ließ Osterfeld wenig Luft zum Atmen. Der Wille der Osterfelder war da, dennoch war Horst in Satz drei schon zu weit weg. Im vierten Satz startete Osterfeld nach 22:24 ein Comeback und glich aus. Im fünften Satz war wieder Spannung drin, aber Horst hatte das bessere Ende: 25:22, 20:25, 17:25, 28:26, 12:15.

Tbd.: Kels, Pilawa, Henkel, Freyth, Duk,Keller, Hockmabadian, Böckers, Van de Löcht, Mavarani, Abramowski.

Bezirksliga Damen BW Dingden IV – TV Jahn Königshardt III 2:3: Nach ausgeglichenem Spiel und vielen Aufschlagfehlern auf beiden Seiten fiel die Entscheidung im fünften Satz. Den Tiebreak fuhren die Königshardterinnen für sich ein.

Jahn III: Jaskolski, Graeser, Hagenacker, Kremer, Krebs, Boywitt, Folly, Podszuweit, Wunsch.

Jahn Königshardt II – VV Humann Essen III 0:3: Der erste Satz begann mit großer Motivation und ging trotzdem 17:25 verloren. Im zweiten Satz steigerte sich die Zweite und verlor nur knapp 23:25. Der dritte Satz ging wegen einiger Konzentrationsfehler klar 11:25 weg.

Jahn II: Brinks, Wegner, L+J Pahl, Kallenberg, Donath, Alsdorf, Brinks, Gutzeit, Fuschi, Holst, Böing.