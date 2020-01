Spvgg. Sterkrade-Nord feiert gegen Mülheim Sieg des Willens

Obwohl gerade die Routiniers bei der Spvgg. Sterkrade-Nord schon einiges in ihrer Badminton-Karriere erlebt haben, war diese Regionalliga-Partie doch ein Highlight. Der Gastgeber bezwang den BV Mülheim III mit 5:3 und kehrte damit wieder auf den zweiten Rang zurück.

Das Besondere: Beim Erfolg der Nordler fehlten ihre beiden Punktegaranten Leona Michalski und Aaron Sonnenschein. Die beiden Youngster waren zwar ganz in der Nähe, durften aber den DBV-Lehrgang in Mülheim für die Meisterschaftspartie nicht verlassen.

„Wir wären schon mit einem Unentschieden zufrieden gewesen und haben uns umso mehr gefreut, als wir dann auch noch das Mixed gewonnen haben“, erläuterte Nord-Routinier Benjamin Tzschoppe. Dabei wehrten Tobias Schröer und Jana Sommer „gefühlt 20 Matchbälle ab“, so Tzschoppe. In der Realität waren es immerhin wohl auch noch sieben oder acht, ehe der 16:21, 25:23, 22:20-Erfolg gegen Horn/Henze feststand. „Dabei hatte sich Jana am Vortag noch eine Schnittverletzung an der Schlaghand zugezogen. Aber die beiden haben sich echt in einen Rausch gespielt“, so Tzschoppe.

Aufstieg wohl kein Thema mehr

Aber auch die anderen Sterkrader, ob „alt“ oder jung, spielten im Derby hochmotiviert auf und durften am Ende mitjubeln. Und da Tabellenführer 1. CfB Köln einen Punkt in Hohenlimburg liegen ließ, könnten die Sterkrader am Samstag (18 Uhr) erneut zu Hause gegen das Schlusslicht FC Langenfeld mit einem Sieg nicht nur die Tabelle gerade rücken, sondern den Rückstand auf den Primus wieder bis auf zwei Zähler verkürzen. „Wir wollen auch das Spiel gewinnen und die Saison so erfolgreich wie möglich beenden“, so Tzschoppe, „aber die Personalentwicklung und die finanzielle Situation des Vereins sprechen dafür, dass wir einen Aufstieg in die zweite Liga nicht wahr nehmen würden.“

So haben sie gespielt, HD1: Benjamin Tzschoppe/Markus Hennes - Julian Kroll/Luca Folgmann 21:17, 21:15; HD2: Niclas Kirchgeßner/Tobias Schröer - Philipp Rösener/Julian Horn 16:21, 21:19, 15:21; DD: Marie Schweitzer/Jana Sommer - Jasmin Wu/Joyce Grimm 17:21, 12:21; HE1: Tzschoppe - Cammertoni 21:12, 21:13; HE2: Hennes - Han 21:14, 18:21, 21:11; HE3: Kirchgeßner - Folgmann 21:12, 21:14; DE: Schweitzer - Wu 19:21, 15:21; GD: Schröer/Sommer - Horn/Henze 16:21, 25:23, 22:20.