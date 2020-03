Oberhausen. In der Regionalliga winkt Sterkrade-Nord das Ticket zur 2. Bundesliga. Doch zahlreiche Abgänge zwingen den Verein in die andere Richtung.

Die Spvgg. Sterkrade-Nord zieht ihre Mannschaft nach der Spielzeit aus der Badminton-Regionalliga zurück. Der Zweitliga-Absteiger, der am Samstag (14 Uhr) zum letzten Heimspiel und vorletzten Auftritt der Saison den BC Hohenlimburg II empfängt, verliert im Sommer fast seine komplette erste Mannschaft und wird einen Neustart in der Oberliga unternehmen.

„Es ist zunächst einmal ein Rückschritt und natürlich bitter für uns, aber es ist auch eine Chance“, erläutert Benjamin Tzschoppe, Spieler, Trainer und Beirat im Vorstand der Abteilung. „Wir haben den Spielern gegenüber sehr früh mit offenen Karten gespielt und klar gemacht, dass eine Rückkehr in die Zweite Liga auch im Falle der sportlichen Qualifikation dafür derzeit nicht realisierbar ist. Es war klar, dass gerade die jungen Spieler darauf reagieren.“

Auch Urgestein Hennes verlässt die Spvgg. Sterkrade-Nord

So stand auch früh fest, dass die umworbenen Talente Leona Michalski (TV Refrath) und Aaron Sonnenschein (wahrscheinlich BV Mülheim, der allerdings aus der 1. Liga zurückzieht) den Verein verlassen. Dann sind aber auch noch Markus Hennes (STC BW Solingen) und Niclas Kirchgeßner (möglicherweise BC Beuel) als Abgänge hinzugekommen.

Auch Nord-Urgestein Markus Hennes (r.) und Niclas Kichgeßner verlassen die Sterkrader. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Besonders beim Markus als Nord-Urgestein war die Enttäuschung bei uns natürlich groß. Aber ich kann bei jedem Spieler absolut nachvollziehen, dass er so hoch wie möglich spielen will“, so Tzschoppe, der selbst kürzer treten und nur noch aushelfen will. Ähnliches gilt für Tobias Schröer sowie bei den Damen beruflich bedingt für Jana Becker und Sabrina Sommer. Diesen Schritt war Jessica Röthel schon nach der vergangenen Saison gegangen.

Übrig bleiben aus dem Stamm, der mit den Sterkradern auch in der 2. Bundesliga unterwegs war und nur knapp den Klassenerhalt verpasste, nur Marie Schweitzer und Dave Eberhard, der zuletzt in der Reserve agierte. Diese kämpft noch um den Verbandsliga-Titel und damit ebenfalls die Oberliga-Startberechtigung. „Wir werden aber nur eine Mannschaft in der Oberliga melden“, stellt Tzschoppe klar.

Oberhausen Beim letzten Heimauftritt am Samstag fast komplett Gegen die sportlich gesicherte Reserve des BC Hohenlimburg stehen am Samstag bis auf den verhinderten Benjamin Tzschoppe alle Nordler zur Verfügung. Für Badminton-Fans ist es die wohl letzte Chance, mit Leona Michalski und Aaron Sonnenschein zwei nationale Top-Talente, die noch sehr viel vorhaben in ihrem Sport, im Sportzentrum an der Oranienstraße zu beobachten – wie üblich bei freiem Eintritt. Die Durchführung der Partie in dem körperkontaktlosen Sport ist bis dato nicht absagegefährdet.

Der Kader der „Zweiten“ soll dann als erste Mannschaft fungieren, was bei den Damen neben Schweitzer mit Elina Sonnenschein (Jahrgang 2004) und Marie Sophie Stern (2006) auch eine Chance für den Nachwuchs bedeutet. Auf der Herrenseite käme zudem mit Marius Wefers oder Steffen Triebsees viel Routine dazu.

„Nicht plötzlich alles negativ“

„Da sind noch mehr Leute, die aushelfen könnten. Wir haben trotz des kleinen Erdrutsches mit der ersten Mannschaft ja eine funktionierende Abteilung und können sicherlich in der Oberliga ganz gut mitspielen“, erinnert Tzschoppe, seines Zeichens auch Chef-Trainer des Badminton-Landesverbandes. „Wie gesagt: Nach den zwei erfolgreichsten Jahren der Vereinsgeschichte ist bei uns jetzt nicht plötzlich alles negativ. Wir würden jetzt noch gerne Vize-Meister werden und werden mit der aktuellen Mannschaft irgendwann dann auch noch gebührend den Abschied feiern gehen.“