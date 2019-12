Sterkrade-Nord gegen St. Tönis: Mehr Topspiel geht nicht

Sterkrade-Nord –

DJK Teutonia St. Tönis So 14.15

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel! Gegen den Tabellendritten Kapellen-Erft musste sich die Spvgg. Sterkrade-Nord nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2-Remis begnügen. Nun gastiert am Sonntag mit der DJK Teutonia St. Tönis der direkte Verfolger des Tabellenführers im Nordler Park.

„Ich denke, St. Tönis wird von der Schwierigkeit her ein noch dickeres Brett als Kapellen-Erft“, weiß Julian Berg. „Sie haben gefühlt einen Oberliga-Kader.“Die folgenden Statistiken sind dem Trainer der Sportvereinigung nicht entgangen. Neun Siege in Folge, dazu die meisten Treffer erzielt (5) und die wenigsten kassiert (17) – die Formkurve der Teutonia zeigt im Moment steil nach oben.

Aber auch Nord hat eine starke Serie

In der Tabelle reicht es bislang aber „nur“ zu Platz zwei – weil die Nordler ebenfalls eine überragende Serie spielen. „Sie werden mit richtig Rückenwind und einer extrem breiten Brust zu uns kommen“, ist sich Berg bewusst.

Sorgen macht sich der junge Linienchef vor der Begegnung keine, auch wenn nach dem Remis gegen Kapellen-Erft am vergangenen Sonntag die Enttäuschung überwog. „Aber auch da haben wir über weite Strecken der Partie gegen eine Spitzenmannschaft gezeigt, was wir können. Wir hatten nur eine schlechte Phase, in der wir den Sieg aus der Hand gegeben haben. Das stimmt mich für Sonntag optimistisch“, zeigt sich der Coach zuversichtlich.

Mehr Zuschauer sind erwünscht

Eines wünschen sich Berg und die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dietz Walter bereits vor dem Anpfiff. Die Zuschauerzahl gegen Kapellen-Erft wurde dem Schlagerspiel nicht gerecht. Gegen die Tönisvorster soll das anders werden.

„Das hätte unsere Mannschaft nach der bisherigen Saison verdient“, unterstreicht Berg. „Also, liebe Schmachtendorfer und Oberhausener: Kommt am Sonntag in den Nordler Park!“

Mit einem Sieg im direkten Duell gegen den ärgsten Verfolger könnte die Sportvereinigung einen großen Schritt Richtung Oberliga schaffen.

Zwei Langzeitverletzte fallen aus

Den Weg an die Lütticher Straße werden auch Mahmoud Nuno El-Dorr und Damian Vergara Schlootz finden, werden aber nicht auf dem Platz stehen können. Das Duo wird dieses Jahr bekanntlich kein Spiel mehr absolvieren können. Die beiden Langzeitverletzten sind die einzigen Ausfälle, die Berg auffangen muss.