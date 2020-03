Badminton-Verbandsligist Sterkrade-Nord schwächelt in der wichtigsten Phase der Saison. Der Tabellenführer leistete sich beim SC Münster 08 II ein 4:4, zu wenig für die Ansprüche.

Denn damit wird der schlechte Trend der letzten Wochen fortgesetzt. Emsdetten und Mülheim als unmittelbare Verfolger haben sich ebenfalls den Oberliga-Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Hinzu kommt, dass die beiden Teams, nur einen Punkt hinter den Sterkradern platziert, das deutlich bessere Spielverhältnis aufweisen.

Ein 5:3 war für die Zweite drin

Marius Wefers und ein angeschlagener Mirco Janßen kämpften sich glücklich durch ihr Doppel (21:19, 22:20). Das zweite HD mit Dave Eberhard und Steffen Triebsees (19:21, 16:21) hätte gewonnen werden sollen, dann hätte ein 5:3 im Raume stehen können. Die Punkte mit Damenbeteiligung (DD Elina Sonnenschein/Marie Sophie Stern 21:0, 21:0, Aufgabe), im DE (Sonnenschein 21:9, 21:16) und im GD (Jessica Röthel/Eberhard 21:13, 21:15) gingen erwartungsgemäß an Nord. Doch da reichte es nach Niederlagen von Janßen (0:21, 0:21 Aufgabe), Triebsees (11:21, 16:21) und Wefers (13:21, 21:23) nur zum 4:4.

So ist Nord jetzt in den zwei folgenden Spielen gegen Mülheim (Samstag, 18 Uhr, Oranienstraße) und dann in Recklinghausen tunlichst dazu angehalten, zu gewinnen, um die gute Ausgangsposition zu wahren. Dazu fällt Janßen wahrscheinlich längerfristig aus, womöglich aber kehrt David Merz zurück.

Während bei den Nordler nim Senioren-Bereich vieles noch offen ist, sorgten jetzt die Jugend-Mannschaften für klare Verhältnisse. Zwei Aufstiege stehen zu Buche und die können sich in ihrer Eindeutigkeit sehen lassen. Die Jugend I schaffte jetzt vorzeitig den Sprung in die Landesliga.

Jugend I und II Zweimal vorzeitig durch

Denn neun gewonnene Spiele bedeuten 18:0 Punkte bei einem Spielverhältnis von 65:7. Bei einem noch ausstehenden Spiel stehen Conrad Bornemann, Finn Schwarz, Arne Hornig, Leon Tißler, Lea Bordin, Ben Schneider, Julia Schüttauf und Sara Dammers uneinholbar vorn.

Die Jugend I mit (v.l. stehend) Conrad Bornemann, Finn Schwarz, Arne Hornig, Leon Tißler, Lea Bordin (vorne) Ben Schneider, Julia Schüttauf und Sara Dammers schaffte Aufstieg in Landesliga Foto: Verein

Gleiches gilt für die Jugend II, die den Sprung aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga vorzeitig unter Dach und Fach gebracht hat. Mit einem 7:1 in Dinslaken stehen die Schmachtendorfer Talente mit 21:1 Zähler einen Spieltag vor Ende der Runde wie auch die Erste schon uneinholbar vorn.

Darüber freuen sich Joshua Morgenroth, René Klagus, Jan Chmielowski, Ben Homann, Lea Essler, Jana Murschel, Simon Ueberbach, Erik Giesen, Adrian Rebischke und Carolin Fechner.