Sterkrade-Nord im Spitzenspiel gegen Köln ohne Chance

Die Aussichten auf einen Erfolg im Gipfeltreffen der Badminton-Regionalliga waren für die Spvgg. Sterkrade-Nord personell bedingt ohnehin überschaubar. Ohne seine beiden Top-Talente und jeweils Spitzenpositionen Leona Michalski und Aaron Sonnenschein empfingen die Gastgeber als Verfolger den Tabellenführer 1. CfB Köln.

Und nach einer 1:7-Pleite und nunmehr drei Zählern Rückstand auf die Domstädter kann der Zweitliga-Absteiger den Wiederaufstieg quasi abhaken.

„Reicht nicht für ein Top-Spiel“

„So etwas passiert, wenn man ohne seine Spitzenspieler in ein Spitzenspiel geht“, erläutert Nord-Routinier Benjamin Tzschoppe mit Blick auf den Ausfall von Sonnenschein und Michalski, die der Deutsche Badminton-Verband lieber auf einer Turnierreise in Italien als im Liga-Einsatz gesehen hat. „Es sind ja dann nicht immer nur ihre Spiele, sondern auch der Umstand, dass die anderen hockrücken müssen“, so Tzschoppe. „Eigentlich haben wir größtenteils auch okay gespielt. Aber das reicht dann nicht für ein Topspiel in der Regionalliga, wenn der Gegner mit der vollen Kapelle aufläuft. Dafür ist die Liga auch zu stark und zu ausgeglichen.“

Oberhausen So haben sie gespielt HD1: Benjamin Tzschoppe/Tobias Schröer - Philipp Wachenfeld/Oliver Schmidt 16:21, 13:21; HD2: Markus Hennes/Niclas Kirchgeßner - Jan Thiele/Rouven Schleifer 12:21, 21:17, 22:20; DD: Marie Schweitzer/Sabrina Becker - Fabienne Wachenfeld/Lena Bonnie 13:21 21:23; HE1: Tzschoppe - Wachenfeld 17:21, 12:21; HE2: Hennes - Thiele 20:22, 16:21; HE3: Kirchgeßner - Offermann 16:21, 4:21; DE: Schweitzer - Venhaus 10:21, 6:21; GD: Schröer/Becker - Schmidt/Wachenfeld 13:21, 18:21.

Dabei war nach den Herrendoppeln noch alles drin. Zwar unterlagen Benjamin Tzschoppe/Tobias Schröer den Kölnern Philipp Wachenfeld/Oliver Schmidt mit 16:21, 13:21. Doch Markus Hennes/Niclas Kirchgeßner rangen Jan Thiele/Rouven Schleifer mit 12:21, 21:17, 22:20 nieder. Da waren auch die lautstarken Zuschauer in der Halle an der Oranienstraße noch frohen Mutes. Doch in der Folge wurde schnell die Überlegenheit der Kölner klar, Sterkrade-Nord gewann keinen einzigen Satz mehr.

Marie Schweitzer (r.) und Sabrina Becker wehrten sich nach Kräften. Foto: Oliver Mengedoht / Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Besonders deutlich war der Frust bei Niclas Kirchgeßner zu beobachten. Er haderte im Einzel gegen Christoph Offermann, der noch kein Doppel in den Knochen hatte, mit dessen recht hohem Aufschlagansatz und dem Umstand, dass der Schiedsrichter darin keinen Regelverstoß erkennen konnte. So schenkte Kirchgeßner Durchgang zwei am Ende mit 4:21 ab und gab dem Referee nicht die Hand, wofür der Youngster auch noch die Gelbe Karte sah.

„Wir sollten zusehen, dass wir die Saison noch ordentlich und unseren Möglichkeiten entsprechend als Zweiter oder Dritter beenden“, so Benjamin Tzschoppe, der das Ziel Wiederaufstieg seiner Kollegen von Anfang kritisch beäugt hatte.

Zudem dürfte klar sein, dass Leona Michalski und Aaron Sonnenschein spätestens nach ihren beeindruckenden Titelgewinnen bei der U19-DM selbst im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs für die Nordler nicht mehr zu halten sein dürften.