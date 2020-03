Oberhausen. Beim Schlusslicht Giesenkirchen peilt Nord drei Punkte an. Die personelle Lage aber könnte besser sein.

DJK/VfL Giesenkirchen –

Spvgg. Sterkrade-Nord So 15.30



Der Vorsprung der Spvgg. Sterkrade-Nord ist geschmolzen. Durch das 1:1 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter ist Verfolger DJK Teutonia St. Tönis bis auf drei Zähler an den Landesliga-Spitzenreiter herangekommen. „An diesem Tag hat es einfach nicht gereicht“, stellt Julian Berg, Trainer der Sterkrader, fest.

Im Auswärtsspiel beim Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen (So, 15.30 Uhr) soll der Vorsprung mindestens gehalten werden. Heißt: Beim Tabellenletzten in Mönchengladbach soll wieder dreifach gepunktet werden.

Berg: Das wird kein Selbstläufer

Auf dem Papier scheint die Begegnung eine klare Angelegenheit zu sein. Letzter gegen Erster. Auf der einen Seite der abgeschlagene Gastgeber, auf der anderen Seite der hoffnungsvolle Tabellenführer. „Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Giesenkirchen hat schließlich nichts mehr zu verlieren und wird noch einmal alles geben. Sie werden versuchen, den einen oder anderen Gegner zu ärgern“, warnt Berg.

Da passt es dem 32 Jahre jungen Linienchef so gar nicht ins Konzept, dass in seiner Mannschaft momentan die Grippewelle umgeht und der Einsatz des einen oder anderen Akteurs krankheitsbedingt auf der Kippe steht. „Vier bis fünf Spieler sind betroffen“, so der Coach.

Personalnot bei den Nordlern gerade im Sturm

Auf wen er in Giesenkirchen setzen kann und auf wen nicht, weiß er erst kurzfristig. Definitiv nicht mit an Bord sind Damian Vergara Schlootz und Mahmoud Nuno El-Dorr, die sich beide nach ihren langen Verletzungspausen weiterhin im Aufbautraining befinden.

Ebenfalls nicht mit dabei sein kann Julius Ufer. Der Angreifer hat sich bekanntlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Und daher drückt es die Nordler derzeit vor allem im Sturm, zumal Neuzugang Philipp Goris noch langer Spielpause noch ordentlich Nachholbedarf hat. Trotz seiner unbestrittenen Qualitäten vor dem Kasten und dem anfänglichen Versuch, ihn langsam aufzubauen, müssen die Nordler nun einen schwierigen Pfad zwischen Belastung und Nicht-Überbelastung für den potenziellen Torjäger finden. Florian Witte und Stefan Jagalski werden jetzt richtig gefordert.

„Unser Ziel ist es mit drei Punkten zurück nach Schmachtendorf zu kommen“, sagt Berg. Und dann kann man gucken, was der Verfolger gemacht hat. Getreu dem Motto: Erst einmal die eigenen Hausaufgaben machen...