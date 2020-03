Oberhausen. Im Kreispokal steht am Mittwoch das Viertelfinale an. Während Sterkrade-Nord bei Rhenania Bottrop ran muss, empfängt Adler Arminia Klosterhardt.

Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals will die Spvgg. Sterkrade-Nord ihrer Favoritenrolle gerecht werden und ins Halbfinale einziehen. Um 19.30 Uhr gastiert der Landesliga-Tabellenführer am Mittwoch beim SV Rhenania Bottrop. „Das ist kein normaler A-Ligist“, warnt allerdings Julian Berg, Trainer der Nordler. „Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität. Eine gute Bezirksliga-Mannschaft für mich.“

Personelle Experimente wird der 32-jährige Coach nicht machen und seine beste Mannschaft ins Rennen schicken. „Unser Ziel ist es, ins Halbfinale einzuziehen.“ Wieder mit an Bord ist Mahmoud Nuno El-Dorr. Der Offensivmann steht erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder im Kader. Weiterhin fehlen werden Damian Vergara Schlootz (Aufbautraining) und Julius Ufer (Kreuzbandriss).

Adler Osterfeld – Arm. Klosterhardt Mittwoch 19.30 Uhr: Sowohl für die Rothebuscher als auch für Arminia Klosterhardt ging es in der letzten Pokalrunde über 120 Minuten, der Weg ins Halbfinale führt nun über das Derby in Osterfeld. „Im Pokal gibt es nur ein Spiel. Ich hoffe, wir sind nicht der Verlierer. Da muss man alles raushauen und wird sehen, was dabei rauskommt“, meint Adlertrainer Udo Hauner, der mit Joel Goldberg, Andre Kampen, Erdem Saglam und Ibrahim Kücükarslan wichtige Spieler ersetzen muss.

„Derby, Pokal, Flutlicht – Ich freue mich auf diese Spiele. Unsere Priorität liegt aber auf der Meisterschaft und wir werden dem ein oder anderen eine Pause geben“, so Gästetrainer Marcel Landers, der klarstellt: „Aber wir wollen auch unbedingt ins Halbfinale und uns für den Niederrheinpokal qualifizieren.“ Dabei werden die Gäste etwas rotieren und auch Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen. In der Liga trennten sich die Teams in beiden Partien 1:1.

Fortuna Bottrop – SC 20 Oberhausen Mittwoch 19.30 Uhr: Das zweite Duell zwischen zwei Bezirksligisten der Runde vier bestreitet der Spielclub, der an der Rheinbabenstraße zu Gast ist. Und mit der Fortuna haben die Gäste noch eine Rechnung offen, nachdem das Ligaspiel am Knappenmarkt mit 1:6 und das Pokalfinale in der letzten Saison 1:4 verloren gingen.

Seit 2017 gewannen die Knappen von Trainer Hans-Günter Bruns kein Pflichtspiel mehr gegen die Bottroper Fortuna. Das vierte Finale in Folge im Blick wird der derzeitige Tabellendritte versuchen, diese Serie endlich zu durchbrechen und das Erreichen der letzten Vier anvisieren.

SuS 21 – VfB Bottrop Mittwoch 19.30 Uhr: Wir haben mit Sterkrade 06/07 und dem FC Bottrop bereits zwei Bezirksligisten ausgeschaltet“, weiß Marco Potarzycki. „Da der Pokal seine eigenen Gesetze hat, könnte es ja auch ein drittes Mal klappen.“ Allerdings wird den Schleuse-Kickern mit Marcel Krause und Brandon Stahl ein wichtiges gesperrtes Duo fehlen, das ansonsten auch zur Stamm-Elf zählt. „Aber auch ohne die beiden werden wir auf unserem roten Rasen versuchen, es den Bottropern so schwer wie möglich zu machen“, kündigt Coach Potarzycki an.