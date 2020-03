Talente des Judo-Teams Holten sind die Besten im Kreis

Oberhausen. Beim eigenen Holten-Cup zeigte sich der Nachwuchs des heimischen Judo-Teams so stark wie schon lange nicht mehr.

Die U13- und U15-Kinder des Judo-Teams Holten erreichten Sonntag bei ihrem eigenen Turnier, dem Holten-Cup, einem der größten Bezirkswanderpokal-Turniere in dieser Altersklasse in NRW, den dritten Platz in der Mannschaftswertung. Das ist eines der besten Holten-Cup-Ergebnisse für die jungen Judoka des JTH der letzten Jahre, die damit zugleich beste Mannschaft des Kreises wurden und die durchaus starke Konkurrenz aus Duisburg und Essen auf die Plätze verwiesen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich nach Turnierende auch JTH-Jugendcoach Niklas Gansser, der nach einigen liegengelassenen Chancen beim Kreiseinzelturnier Ende Januar in Essen noch gehadert hatte: „Wir haben eine Top-Teamleistung gesehen. Jeder hat sein Bestes gegeben. Viele haben aus den Fehlern gelernt und setzten das im Training Erlernte gut um.“ Somit schafften es acht von zwölf Holtener Nachwuchs-Judoka in einem durchweg anspruchsvollen und großen Teilnehmerfeld aufs Treppchen.

Felicia Taube vor Linn Kremeier

Silber erkämpften sich in der U13 Linn Kremeier (-40 kg), die sich im Finale nur der klaren Favoritin Felicia Taube vom JC 66 Bottrop, einem der besten Judo-Vereine der näheren Umgebung und Sieger der Mannschaftswertung, geschlagen geben musste, sowie Lennart Hagenguth (-37) und Linus Gertzen (-55). Mit Bronze gingen Felix Schön (+55) und Ida Alfes (- 44) nach Hause. In der U15 platzierten sich alle vier Kämpfer.

Eine Goldmedaille bescherten dem JTH Mackenzie Petrich (-55), dessen Leistungskurve seit der Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft deutlich nach oben zeigt, und Gabriel Junghänel (+66). Je eine Silber- und Bronzemedaille gewannen Alex Arseniev und Keanu De Nicolo, die in einem packenden Vereinsduell das kleine Finale (-50) unter sich austrugen.

Bei Paul Bügers und Mackenzie Petrich geht’s nach oben

Auf Erfolgskurs bleibt auch Paul Bügers vom Turnerbund Osterfeld, der als einziger Vertreter seines Vereins in der U15 (-66) am Holten-Cup teilnahm. Seinen ersten Kampf gewann er souverän nach 20 Sekunden durch einen Fußstopper. Die zweite Begegnung gegen einen Kameraden aus dem Bezirkskader gestaltete sich schwieriger. Bügers versuchte viel, musste sich schlussendlich aber nach voller Golden Score-Zeit durch eine knappe Kampfrichterentscheidung geschlagen geben. In seinen letzten Kampf ging er noch einmal mit voller Motivation und warf den weniger erfahrenen Gegner nach 15 Sekunden mit einem Seoi-otoshi Ippon. Seine starke Leistung wurde mit dem zweiten Platz belohnt.

Insgesamt nahmen über 150 Judoka zwischen zehn und 14 Jahren aus 23 Vereinen aus dem Ruhrgebiet, dem Raum Düsseldorf und vom Niederrhein am Holten-Cup teil. Ursprünglich gemeldet waren über 180 Kämpfer, doch blieb das Turnier nicht von den Folgen des Corona-Virus verschont: Kurzfristig war es noch zu einigen Absagen gekommen. Die Teilnehmerzahl war für ein Judo-Turnier dennoch überdurchschnittlich gut.

