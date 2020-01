TBO prüft Donnerstag im Pokal die HSG RW O TV

Am heutigen Abend steht für zwei Oberhausener Mannschaften das erste Pflichtspiel im noch jungen neuen Jahr an. In der Hans-Jansen-Halle stehen sich um 20.30 Uhr im Achtelfinale des Rhein-Ruhr-Pokals der Turnerbund Oberhausen und die HSG RW O TV gegenüber.

Der klassenhöhere Handball-Verbandsligist geht zumindest auf dem Papier als Favorit in dieses Duell. Der TBO-Trupp stellt sich der Aufgabe und will dabei nicht in Ehrfurcht erstarren.

Brenzlige Lage in der Liga

„Der Pokal hat für uns keine Priorität. Schon allein unserer brenzligen Lage in der Liga wegen. Wir treten aber nicht an, um uns schon vorher zu ergeben. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, hier nicht endlich mal als Sieger von der ‚Platte‘ gehen zu wollen“, befindet sich TBO-Linienchef Tim Kullmann, der aus dem Vollen schöpfen kann, im Angriffsmodus.

Im vergangenen Jahr gab’s für den Landesligisten eine ordentliche Reise von der HSG. Kullmann: „Das wollen wir unbedingt verhindern.“

Meisterschaft hat für beide Vorrang

Sowohl für den TBO als auch für die Rot-Weißen geht‘s am kommenden Wochenende schon wieder in der Meisterschaft weiter. „Das Spiel ist eine gute Prüfung für uns. Und natürlich wollen wir eine gute Leistung abliefern und uns durchsetzen“, peilt HSG-Trainer Krzysztof Szargiej das Viertelfinale an.

Tobi Schindler und Milosz Ostroga fallen verletzt aus.