Oberhausen. Die Turnerinnen des TC 69 hatten sich für das RTB-Landesfinale Pflicht einiges vorgenommen. Das Glück war nicht auf ihrer Seite.

TC 69-Riege auf Rang vier im Finale

Ein Podestplatz im RTB-Landesfinale der Mannschaften in der Pflicht sollte für die Turnerinnen des TC 69 Sterkrade der Höhepunkt der Saison werden. Es hat nicht ganz gereicht.

Gut vorbereitet und vor heimischem Publikum in der voll besetzten Böll-Halle rechneten sich Samantha von Ewyck, Sofie Florczak, Lara Groll, Liah Manfeldt, Angelina Michailowsky und Jill Oster (Jahrgänge 2004 – 2009) gute Chancen aus. Die Sterkraderinnen starteten am Stufenbarren.

Zwei Absteiger am Barren

Doch an diesem sonst so sicher absolvierten Gerät leisteten sie sich zwei Absteiger und ließen einen ganzen Punkt liegen. Kein Absteiger am darauffolgenden Zittergerät Balken brachte die Turnerinnen wieder ins Rennen. Doch am Ende blieb ihnen mit einem Rückstand von 0,75 Punkten auf den drittplatzierten TV Mülfort Bell, der 194,35 Punkte erturnte, nur die Holzmedaille.

195,65 Punkte für den Zweiten TV Rheinbach und 195,80 Punkte für den Sieger Euskirchener TSC verdeutlichen die Leistungsdichte. Es zeigt aber auch, dass die Sterkraderinnen eigentlich ein Wörtchen mitzureden hatten. Genau das wird der Ansporn für 2020 sein, denn mit einem Podestplatz im Finale würde Vereinsgeschichte geschrieben.

TC 69 II, die sich auch ins Finale gekämpft hatte, erzielte mit Jule Alberts, Denise Dahl, Saskia Löhrke, Sonja Scheve, Joanne Stüber und Anna Lena Wöste (2011 und älter) einen guten sechsten Platz.

Dank an alle ehrenamtlichen Helfer

Als Ausrichter des Landesfinales und des Cilly-Knaust-Pokals an zwei Wochenendtagen war der TC 69 auf breite Unterstützung angewiesen. Allen helfenden Händen beim Auf- und Abbau der Geräte, zum Angebot von Speisen und Getränken sowie sonstiger Unterstützung unserer Gäste ein herzliches Dankeschön.