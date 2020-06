Trainings-Neustart an der Erlenstraße für FC Sterkrade 72

Oberhausen. Sterkrade 72 hat wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Neben der Wiedersehensfreude gab es allerdings einen Verletzten zu beklagen.

Re-Start an der Erlenstraße: Der FC Sterkrade 72 hat unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Dabei war nicht nur bei Michael Neumann die Freude groß, sich endlich wieder der schönsten Nebensache der Welt widmen zu können. „Das hat schon richtig Spaß gemacht, die Jungs wieder am Ball zu sehen“, so der Linienchef, der seine Spieler trotz zweimonatiger Corona-Zwangspause in guter körperlicher Verfassung vorfand, wie er mit einem Lachen berichtet. „Ich glaube, der einzige, der etwas zugelegt hat, ist der Trainer.“

Dabei hatte der Kreisligist bewusst erst jetzt, sprich nach dem 31. Mai, das Training wieder aufgenommen. „Wir hätten theoretisch auch früher beginnen können, aber der Verein wollte abwarten, bis auch wieder mit Körperkontakt gekickt werden kann“, so Neumann, der zum Auftakt 31 Mann begrüßen durfte. Neben der kompletten U19 waren darunter auch drei Neuzugänge die allesamt vom Ligakonkurrenten Sarajevo Oberhausen zu den 72ern gewechselt sind: Samir Dzafic, Aduan Music und Denis Jakupovic.

Verletzung von Maxime Finke überschattet Trainingsauftakt

Die Freude über den Neustart wurde allerdings durch die Verletzung von Maxime Finke überschattet, der sich ohne Fremdeinwirkung einen Mittelfußbruch zuzog. „Das ist natürlich sehr bitter für den Jungen und trübt die Stimmung ein wenig. Wir wünschen Maxime, dass er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt“, sagt Neumann, dessen Team jeweils dienstags und freitags auf dem Kunstrasenplatz an der Erlenstraße stehen wird. Gesucht werden derweil noch zwei, drei erfahrene Spieler, um dem jungen Team weitere Stabilität zu geben.

Da am 24. Juni von Seiten des Fußballverbandes Niederrhein der Abbruch der laufenden Saison endgültig beschlossen werden soll, rechnet Neumann nicht mit einer Liga-Neuaufnahme vor September. Bis dahin wollen sich die 72er so gut es geht fit halten und stufenweise das Pensum erhöhen. „Bis zur Sommerpause wollen wir es jetzt aber erstmal genießen, dass wir wieder in der Gruppe den Ball rollen lassen können. Ich denke da beispielsweise an Fußballtennis für die nächste Einheit.“