Es wird ein anstrengendes Wochenende für Mike Terranova. Das mag man angesichts der Spielabsage für die Regionalliga am Samstag beim Wuppertaler SV zunächst nicht glauben. Es ist aber nichts mit schön auf die Couch. Denn der RWO-Trainer muss die Absage des Wuppertal-Spiels möglichst effizient in den Trainingskalender einbauen. Schließlich steht kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, beim Oberligisten 1. FC Bocholt schon einen komplexe Ausgabe im Niederrheinpokal für die Rot-Weißen an.

Zudem hat er ein Mammut-Beobachtungswochenende vor der Brust. Das begann gestern Abend beim Spiel RW Essen gegen Lippstadt. Mit Essen ist RWO für diese Saison zwar bekanntermaßen (punktlos) durch.

Als erster Gegner wird Lippstadt beobachtet

Doch der SVL ist am Dienstag, 31. März, 18 Uhr, Gastgeber der Kleeblätter, da die Partie zum Ende des Vorjahres zum Bedauern der Rot-Weißen früh abgesagt wurde.

Samstag schaut er sich die Partie des SC Verl bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach an und erhofft sich nicht nur wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Verler (Nachholtermin in Verl am 18. März, 19.30 Uhr), sondern auch drei Punkte für die Gastgeber um deren scheidenden Trainer Arie van Lent. Und dann schaut er sich zusätzlich Sonntag noch den 1. FC Bocholt an, gegen den RWO Mittwoch am Hünting den nächsten Schritt im Niederrheinpokal unternehmen will. Denn nach diesem Viertelfinale soll es noch zwei erfolgreiche Spiele geben.

„Fünf Kilometer weiter kann man Ski fahren“

Dennoch ärgert ihn die aktuelle Absage, auch wenn er sich über die Platzverhältnisse dort erkundigt hat und weiß, dass die Absage wirklich zutrifft und kein taktisch bedingter Schmu ist „Schließlich habe ich da mal selbst gespielt. Um die Jahreszeit kannst du da fünf Kilometer weiter die Ski fahren.“

Aber er hatte sich sehr auf dieses Spiel gefreut, da er mit der Mannschaft eine gute Trainingswoche hingelegt hatte. „Alle waren voll dabei und wir haben viel ausprobiert.“ Dreimal ließ er die Mannschaft Elf gegen Elf in kompletten Spielen gegeneinander antreten und war begeistert: „Das war schon stark, was ich da gesehen habe.“

Ab Montag Feinabstimmung für Spiel in Bocholt

So geht es am heutigen Samstag mit einem Elf gegen Elf weiter, Sonntag ist frei und ab Montag beginnt die Feinabstimmung für die Pokalpartie in Bocholt. „Wir gehen sehr fokussiert auf den Mittwoch“, verspricht er.