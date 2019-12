Oberhausen. Im letzten Spiel des Jahres gewannen die Basketballer vom TV Jahn Königshardt mit 88:65 gegen Bayer Uerdingen. Im Januar steigt das Spitzenspiel.

TV Jahn Königshardt ist gerüstet für das Spitzenduell

Oberliga, TV Jahn Königshardt – Bayer Uerdingen 88:65 (51:33): Einen 10:0-Start, das gab es bei den Basketballern des TV Jahn Königshardt noch nie. Um dieses Ziel wahr zu machen und weiter Tabellenführer TG Düsseldorf direkt auf den Fersen zu bleiben, benötigten die Oberhausener einen Heimsieg gegen das junge Team von Bayer Uerdingen. Da Center Timo Stuchlik und Allrounder Alexander Lohrengel ausfielen, rückte Youngster Pascal Huster zurück ins Team, welches sich vornahm, eine Defensivleistung wie gegen Hilden zu zeigen und von Anfang an deutlich zu machen, wer Herr im Haus ist.

Den besseren Start erwischten aber die Gäste aus Krefeld, welche das Spiel mit vier erfolgreichen „Dreiern“ begannen und so Trainer Sebastian Küppers schon in der zweiten Minute zur seiner ersten Auszeit zwangen. nun wachgerüttelt geriet die Offensivmaschine der Hausherren ins Laufen und sorgte durch drei eigene erfolgreiche Distanzwürfe von Max Krämer und Miguel Castano Perea für eine knappe 25:24-Führung nach dem ersten Viertel. Zu Beginn des zweiten Viertels legten die Hausherren einen 9:0-Lauf hin und fingen an, Spiel und Gegner in den Griff zu bekommen. In dieser Phase zeigte sich die Defensive auch auf einem soliden Niveau und ließ lediglich neun Punkte zu. Mit 51:33 ging es in die Pause ging.

Defensive schwächelt

Mit der hohen Führung im Hinterkopf taten die Hausherren nach der Pause nur noch das Nötigste. Zwar spielten sich die Jahner weiterhin gute Würfe heraus, zeigten aber in der Defensive phasenweise das schwächste Spiel dieser Saison.

Die freien Schützen der Gäste wurden selten hart angelaufen und zu oft ließ man sich leicht im Eins-gegen-Eins schlagen. Küppers wechselte munter durch und probierte auch mal neue Aufstellungen aus. So punkteten alle zwölf eingesetzten Spieler. Auch konnte der Jahn dem zuletzt starken Björn Fischer, welcher seit dem Hilden-Spiel an einer Oberschenkelprellung laboriert, ungewohnt viele Verschnaufpausen geben. Am Ende stand ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeter 88:65-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Knaller gegen TG Düsseldorf

Am 11. Januar treffen nun die beiden einzig ungeschlagenen Mannschaften der Oberliga – TG Düsseldorf und TV Jahn Königshardt – in Düsseldorf zum ersten Schlagabtausch aufeinander. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist in der Mannschaft bereits jetzt riesig.

TV Jahn: Köffer (13), Castno Perea (10), Overbeck (10), Heinen (9), M. Krämer (9), Krusenbaum (8), Gaffga (8), Rzymski (6), Reimann (5), J. Krämer (4), Fischer (4), Huster (2).