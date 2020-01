Miguel Castaño-Perea hatte mit seinen 13 Punkten einen erheblichen Anteil am Auswärtserfolg in Düsseldorf.

Oberhausen. Die erste Saisonniederlage in der Vorwoche hat dem Team keinen Knacks versetzt. Jahn siegt gereift bei Maccabi.

TV Jahn Königshardt siegt bei Angstgegner Maccabi

Oberliga

Maccabi Düsseldorf –

TV Jahn Königshardt 64:75

Nach der ersten Saisonniederlage bei Tabellenführer TG Düsseldorf mussten die Basketballer des TV Jahn Königshardt bei Maccabi Düsseldorf antreten. Gegen den erfahrenen, aber ersatzgeschwächten Gegner forderte Trainer Sebastian Küppers von seinem Team eine konzen-trierte und gute Leistung über das ganze Spiel.

Zu Beginn musste er jedoch beobachten, wie seine Mannschaft einige leichte Abschlüsse versemmelt und dem Gegner in der Verteidigung zu viele Freiheiten ließ. Kurz vor Ende des ersten Viertels lag Königshardt noch mit 10:18 hinten. Anschließend fingen sich die Oberhausener langsam, so dass sich der Rückstand zum Viertelende leicht verringerte (20:14).

Heinen übernimmt Verantwortung

Im zweiten Viertel übernahm Lucas Heinen die Verantwortung im Angriff und erzielte allein in diesem Spielabschnitt zwölf Punkte und war am Ende mit 21 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft. Jedoch agierte der Tabellenzweite aus dem Oberhausener Norden in der Verteidigung weiter zu unentschlossen. Auf diese Weise entwickelte sich bis zur Halbzeit ein punktereiches Spiel. Mit 40:40 ging’s in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit wollte Königshardt mit einer besseren Einstellung und Verteidigung das Spiel für sich entscheiden. Der Plan ging nach ein paar Minuten auf. Miguel Castano-Perea schloss mehrere Male erfolgreich aus der Mitteldistanz ab und brachte den TV Jahn in Führung. Nach dem dritten Viertel führte Königshardt so mit 57:52. Für das letzte Viertel gab Küppers das Ziel aus, das Spiel möglichst schnell zu entscheiden. Jedoch konnten seine Spieler den Gegner nie richtig abschütteln. Nach zwei guten Verteidigungssequenzen sorgte Björn Fischer mit zwei erfolgreichen Dreiern für die Vorentscheidung. Nach einer Auszeit wehrten sich die Düsseldorfer tapfer gegen die drohende Niederlage, wurden dem TV Jahn jedoch nicht mehr gefährlich.

Jahn hat an Erfahrung zugelegt

Trotz des schweren Starts in die Partie war Jahn-Coach Küppers mit der gezeigten Leistung zufrieden. „Die Jungs waren deutlich cooler als noch im Hinspiel oder den letzen Jahren. Wir reden von dem Angstgegner der letzten Spielzeiten. Auch wir sammeln langsam Erfahrung. Im Gesamten können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, dafür, dass wir die erste Halbzeit auf 70 Prozent gelaufen sind. Ich bin mir sicher, dass hier noch mehr gegangen wäre, wichtig für uns sind aber erstmal die zwei Punkte.“

Jetzt gegen die Black Eagles

Am nächsten Samstag (18 Uhr) steht für den TV Jahn das erste Heimspiel des Jahres in der heimischen Kiefernhalle an. Gegen die formstarken Black Eagles Düsseldorf werden zwei gute Halbzeiten nötig sein, um an Spitzenreiter TG Düsseldorf dranzubleiben. Küppers: „Wir erwarten ein unangenehmes Team welches wir in der Hinrunde aber deutlich schlagen konnten. Wir sind gut vorbereitet und werden diese Woche nochmal hart arbeiten.“

TV Jahn: Köffer (1), Rzymski (2), Stuchlik (8), Reimann (1), Castano-Perea (13), Krusenbaum, Fischer (18), Freericks (8), Heinen (21), Gaffga (2), Lohrengel, Feller (1).