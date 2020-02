TV Jahn Königshardt überrascht gegen Solingen Volleys

Miriam Martin (rechts, hier im Derby gegen den TBO) und die Jahn-Damen gewannen in der Verbandsliga gegen den Favoriten aus Solingen. Am Samstag steht erneut das Derby gegen Osterfeld an.

Oberhausen. Die Verbandsliga-Damen des TV Jahn Königshardt besiegen den Tabellendritten deutlich. Turnerbund Osterfeld weiter auf Talfahrt.

Im Kampf um den Verbleib in der Volleyball-Verbandsliga haben die Damen des TV Jahn Königshardt nicht unbedingt eingeplante Punkte eingefahren. Der Gastgeber bezwang den Tabellendritten Solingen Volleys mit 3:1 (25:21 25:23 19:25 25:22). Es war erst das zweite Mal in dieser Saison, dass die Klingerstädterinnen gänzlich ohne Zähler blieben.

Aus einer stabilen Annahme heraus gelangen Jahn viele gute Angriffe über die Position drei. Gegen Ende des ersten Satzes glich Solingen zwar noch zum 20:20 aus, doch der Jahn behielt die Nerven. Im zweiten Satz kam Königshardt nicht mehr so gut zum Abschluss. Aber mit weiterhin stabiler Annahme und vielen guten Aktionen in der Abwehr ging auch dieser Durchgang an die Mannschaft von Trainer Hans-Gerhard Martin. Die Schwächephase in Satz Nummer drei nutzte der Gast zum Anschluss.

Beim Stand von 15:17 gewann Königshardt nach einer Auszeit den Punkt aus der Annahme heraus. Eine gute Aufschlagserie von Natalia Treder ebnete den Gastgeberinnen schließlich den Weg zum Sieg, für den der Jahn allerdings drei Matchballe benötigte.

Jahn: Kissmann, Appelt, Sinke, S. & L. Otto, Treder, Kempkes, M. & T. Martin, Mahneke, van Acken, van de Sand.

SV Bayer Wuppertal - TB Osterfeld 3:0 (25:11 25:12 25:14): Nicht einmal in die Nähe eines Satzgewinns kamen die Turnerbund-Damen beim Tabellennachbarn in Wuppertal. Es war die fünfte Niederlage in Folge für das Team von Trainer Egbert Spickenbom. Am Samstag (16 Uhr) steht in der Theodor-Heuss-Realschule das Derby gegen Königshardt. Das Hinspiel hatte der TBO mit 3:2 für sich entschieden.

Landesliga, Herren: TB Osterfeld - MTG Horst II 2:3 (25:16, 26:28, 25:20, 22:25, 12:15): Der Tabellenzweite unterlag zu Hause dem Vorletzten, der allerdings bereits in den Wochen zuvor überraschende Siege eingefahren hatte. Dabei marschierte der Turnerbund dank des stabilen ersten Passes und eines sicheren Angriffs durch den ersten Satz.

Doch die Konzentration ließ nach, die weiteren Aktionen wirkten müde und schläfrig. Vereinzelt gelang es den Osterfeldern, Punkte über die Mitte einzufahren. Aber aufgrund der unpräzisen Pässe war ein dauerhafter Einsatz der Mitte nicht möglich. Zudem landeten sowohl die Aufschläge als auch die Angriffe im Aus, wodurch kein nachhaltiger Spielfluss zustande kam. Zudem wurde über die Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, was die Mannschaft zusätzlich aus ihrem „Flow“ brachte. Unter dem Strich eine Leistung, die für die letzten Saisonspiele auf nicht mehr viel Gutes hoffen lässt.

TBO: Amelung, N. Köster, Gronen, Reinelt, Bertram, Eichner, Hendricks, Jansen, Langer, Simson, Kussat, Krakow.

Bezirksliga, Damen: MTG Horst II - TV Jahn Königshardt II 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 13:25, 18:16): Nach zwei verlorenen Sätzen gelang der Jahn-Reserve ein Comeback. Und nach dem klar gewonnen vierten Durchgang standen die Zeichen vollends auf Wende. Doch die Essenerinnen fingen sich wieder und gewannen den Krimi.

Jahn II: Donath, Alsdorf, Wegner, Kallenberg, Gutzeit, L. Pahl, J. Pahl, Böing, Holst.