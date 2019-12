Basketball TV Jahn will den neunten Sieg in Serie machen

Oberhausen. Der Basketball-Oberligist empfängt das starke Team des TuS Hilden. NBO ist gegen Opladen klarer Außenseiter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TV Jahn will den neunten Sieg in Serie machen

Oberliga, Herren

TV Jahn Königshardt –

TuS Hilden Sa 18

Topspiel im Oberhausener Norden an der Kiefernstraße. Die Hildener belegen aktuell Rang vier der Tabelle und nahmen lediglich zwei Niederlagen aus den bisherigen acht Saisonspielen hin. Zuletzt fuhren die Gäste einen 76:73-Erfolg bei der Zweitvertretung der BG Kamp-Lintfort ein, was den dritten Sieg in Serie bedeutete.

Dahinter müssen sich die Gastgeber aber natürlich mit ihren acht Siegen in Folge nicht verstecken. Gleich hinter Spitzenreiter TG Düsseldorf – alle neun Spiele gewonnen – steht aktuell Königshardt.

Auf jeden Fall oben dran bleiben

Der Mannschaft von Coach Sebastian Küppers gelang es am vergangenen Samstag die Serie fortzuführen und zwei Punkte aus Düsseldorf mitzunehmen. Dabei war eine deutliche Steigerung im Schlussviertel spielentscheidend.

Jetzt wird jedoch eine konstant gute Leistung notwendig sein, um dem Gegner das Leben möglichst schwer zu machen und sich selbst eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Küppers ist sich sicher, dass sein Team am Samstag „alles in die Waagschale werfen muss, um gegen die Hildener bestehen zu können und eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg ist.“ Das Trainergespann Küppers und Klever kann dabei aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen.

Das vorletzte Heimspiel des Jahres soll erfolgreich beendet werden, ehe dann zum Jahresabschluss gegen Bayer Uerdingen auch noch einmal die Halle voll sein soll. Denn in den Topspielen kann die Unterstützung von draußen entscheidend sein.





Regionalliga, Damen

BBZ Opladen II –

evo NB Oberhausen Sa 18

Viel Aufbauarbeit war unter der Woche nötig, um die New Baskets nach der Niederlage gegen Mitaufsteiger Düsseldorf in der letzten Woche aufzurichten. Dass die Capitols kein gewöhnlicher Aufsteiger sind, war allen klar. Zusammenbrüche wie in den beiden Vierteln vor und nach der Halbzeit sind gegen die Mannschaften aus der Spitzenregion jedoch keine gute Idee, wenn etwas Zählbares mitgenommen werden soll.

Opladen ist erstmals angreifbar

Der Serienmeister der Regionalliga, der wegen ihrer „Ersten“ in der zweiten Liga nicht aufsteigen kann, ist seit Jahren das Maß der Dinge und hat sich in dieser Saison allerdings erstmals verwundbar gezeigt und steht nun mit zwei Niederlagen in der Tabelle eben hinter Düsseldorf und Bochum, punktgleich mit Herne – gegen die die New Baskets zum Auftakt gewannen.

Klar ist aber auch, dass die Mannschaft von Ralf Weßlowski und Nicole Telke als Außenseiter nach Opladen fährt. Insbesondere die Zone wird schwierig werden, ohne Sarah Zierhut, Mariele Werner (Verletzt), Verena Doczyck (Arbeit), Helena Dahlem (Uni) fehlen den New Baskets einige Zentimeter.