In der Sportschule Wedau wurde die Westdeutsche Futsal-Meisterschaft der A-Junioren ausgetragen. Insgesamt nahmen zehn Mannschaft an dem Turnier teil, darunter mit Arminia Klosterhardt und Adler Osterfeld auch zwei Oberhausener Teams. Während Adler am Ende ohne Punktgewinn die Heimreise antreten musste, verpassten die Arminia das Halbfinale denkbar knapp und wurde am Ende immerhin Fünfter.

„Wir hatten uns mehr ausgerechnet und wollten so weit wie möglich kommen. Am Ende aber haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht“, so der Klosterhardter Linienchef Timo Kleer. Seine Truppe hatte in der Gruppe B am ersten Turniertag Adler Osterfeld deutlich mit 5:0 geschlagen, im zweiten Spiel gegen die SpVg Brakel mit 3:6 aber den Kürzeren gezogen.

„Allein die Qualifikation war ein großer Erfolg“

Eine entscheidende Niederlage, denn auch wenn in den zwei weiteren Gruppenspielen (1:1 gegen TSG Sprockhövel und 6:5 gegen den FC Hennef) weiter gepunktet wurde, reichten die sieben Zähler nur zum Duell um Platz fünf, das mit 4:2 gegen den SC Kapellen-Erft gewonnen wurde.

Adler Osterfeld musste sich in allen vier Gruppenspielen geschlagen geben. Wie erwähnt, gab’s gegen Arminia Klosterhardt ein 0:5, es folgten ein 1:4 gegen Hennef, ein 1:6 gegen Sprockhövel und ein 1:9 gegen Brakel. Doch trotz der harschen Ergebnisse wollten Trainer Tobias Hauner und seine Jungs die Erfahrung in Duisburg nicht missen. „Man muss offen und ehrlich sagen, dass wir bei diesen Gegnern an unsere Grenzen gestoßen sind. Das war uns aber auch schon vorher klar.“ Spaß habe sein Team dennoch gehabt, „schließlich war schon allein die Qualifikation ein großer Erfolg.“

„Die nächste Runde ist das Ziel“

Gewonnen und damit für die deutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert hat sich übrigens die TSG Sprockhövel, die im Finale Fortuna Köln beim 4:0 besiegte.

Die nächste Herausforderung für die Hauner-Elf wartet bereits am kommenden Mittwoch, wenn im Niederrheinpokal Bundesligist Borussia Mönchengladbach um 19.30 Uhr an der Siepenstraße zu Gast ist. Arminia Klosterhardt ist dagegen bereits am heutigen Dienstag wieder im Einsatz. Im Kampf um die Stadtmeisterschaft geht es um 18.30 Uhr zu GA Sterkrade. „Die nächste Runde ist das Ziel“, so Kleer.