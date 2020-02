Viel Lob für die Schwimmer der SG Oberhausen

Oberhausen. Die SG Oberhausen war Ausrichter der DMS-Runde im Hallenbad Oberhausen. PSV und Delphin waren auch dabei.

Die SG Oberhausen war Ausrichter für die Bezirksliga im heimischen Schwimmbad an der Lothringer Straße. Drei Vereine aus Oberhausen sowie zwei aus Essen traten in 34 Wettkämpfen an. Die SGO stellte jeweils eine Damen- und eine Herrenmannschaft. Für beide stand der Teamgedanke im Vordergrund.

So entschieden die SGO-Damen den Oberhausen-internen Kampf für sich. Dabei stellte Alina Krohm (JG 2005) einen 17 Jahre alten Altersklassenrekord der SG über 1500 m Freistil ein. Die TrainerHeinz Renning und Robin Arndt schickten die mit Abstand jüngste Herrenmannschaft an den Start.

Viele Bestzeiten erzielt

Die älteren Herren waren am Wochenende zuvor schon in der 2. Bundesliga angetreten. Dennoch erschwammen sich die Aktiven viele Bestzeiten, so dass beide Trainer sich überzeugen konnten, dass sich die harten Trainingsphasen der letzten Zeit ausgezahlt haben. Die SGO erhielt abseits vom Beckenrand viel Lob für die gute Organisation des Wettkampfs und die vielseitige Verpflegung in der Pause.

Die Ergebnisse im Einzelnen: 3. Alena Krohm (‘07) 200 m Freistil (F), 2:25,88 min, 2. 400 m F, 5:12,49, 2. 200 m Schmetterling (S), 3:05,17; Alex Krohm (‘08) 1. 200 m Lagen (L), 2:56,14, 3. 800 F, 10:53,41.

Alina Krohm (‘05) 1. 200 Rücken (R), 2:41,81, 1. 400 L, 5:45,73, 1. 1500 F, 19:28,92; Anja Krohm (‘04) 1. 800 F, 10:06,47, 1. 100 F, 1:02,13, 1. 400 F, 4:53,85; Anna Tuigunova (‘07) 1. 200 S, 3:37,59; Chiara Carlino (‘’98) 3. 100 S, 1:19,25; Janine Grund (‘03) 1. 100 R, 1:09,38, 1. 200 R, 2:33,88, 1. 50 R, 32,48.

Julia Siebrecht (‘03) 1. 200 F, 2:23,72, 2. 400 L, 5:58,15; Lara Nordmann (‘03) 2. 100 L, 1:17,44, 1. 100 F, 1:05,53; Lene Wachler (‘06) 1. 100 B, 1:18,6, 1. 200 B, 2:52,09, 2. 50 B, 36,67.

Mara Haberle (‘99) 3. 200 L, 3:06,84; Zilan Karabulut (‘05) 3. 100 B, 1:38,02.