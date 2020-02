Volles Programm am Mittwochabend in Oberhausen

Der Neustart im Jahr 2020 musste wegen des Sturmtiefs Sabine verschoben werden. Deshalb beginnt der Landesliga-Alltag für die Kicker der Spvgg. Sterkrade-Nord erst am heutigen Mittwochabend mit dem Spiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen. Anstoß im Nordler Park ist um 20 Uhr.

Personell ändert sich die Lage beim Spitzenreiter gegenüber dem Stand vom Wochenende nicht. Damian Vergara Schlootz und Mahmoud Nuno El-Dorr befinden sich im Aufbautraining. Ein Einsatz käme für beide Akteure noch zu früh.

Auf der anderen Seite kommen mit Daniele Kowalski und Viktor Klejonkin zwei ehemalige Nordler zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Dem Vernehmen nach dürfte mit einem Einsatz Kowalskis nicht zu rechnen sein, da der Angreifer ebenfalls eine längere Verletzungspause hinter sich hat.

Nach einer insgesamt doch etwas holprigen Vorbereitung wollen die Schmachtendorfer wieder an die Form aus der starken Hinserie anknüpfen, die mit dem Platz an der Sonne abgeschlossen wurde.

„Wir sollten uns auf das konzentrieren, was uns in der Hinserie ausgezeichnet hat“, bringt es Trainer Julian Berg kurz und knapp auf den Punkt. Das kuriose Hinspiel hatten die Nordler nach 2:3-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen.

U19-Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

TSV Meerbusch 19.45 Uhr

Nach dem verpatzten Rückrundenstart mit dem 1:2 gegen den FSV Duisburg will sich die Arminia die verlorenen Punkte schnellstmöglich zurückholen. Die Chance dafür hat die Elf von Timo Kleer heute im Nachholspiel daheim gegen den TSV Meerbusch.

Die Gäste haben mit 26 Punkten nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Klosterhardter, die mit einem Erfolg ihren Platz unter den Top Sechs festigen wollen. „Das wird eine harte Nuss. Meerbusch ist ein unangenehmer Gegner mit sehr guten Einzelspielern“, sagt der Linienchef. Diese Warnung kommt nicht von ungefähr, musste sich die Arminia doch im Hinspiel mit 1:3 geschlagen geben. Die FSV-Pleite ist derweil abgehakt und analysiert worden. „Für den Einsatz, den die Mannschaft dort gezeigt hat, hätte sie etwas Zählbares verdient gehabt. Doch leider findet das Leben nicht im Konjunktiv statt“, weiß Kleer, der sich aber sicher ist, „dass wir auch gegen Meerbusch wieder alles geben werden.“

Und vielleicht dieses Mal mit dem besseren Ende für die Arminia.





U19-Niederrheinpokal

Adler Osterfeld –

Bor. Mönchengladbach 19.30 Uhr

„Das wird für den gesamten Verein ein Höhepunkt“, freut sich Tobias Hauner auf das Pokal-Achtelfinale gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Der Trainer der U19 von Adler Osterfeld weiß allerdings, dass seine Truppe gegen den Bundesligisten nur Außenseiterchancen hat. „Wir wollen uns achtbar aus der Affäre ziehen und das Spiel in erster Linie genießen.“

Borussia Mönchengladbach gehört seit Jahren zu den Topteams der höchsten Liga, musste sich zuletzt jedoch mit 0:3 gegen Borussia Dortmund geschlagen geben.

„Einen Moukoko haben wir leider nicht in unseren Reihen“, scherzt Hauner und spricht dabei das Dortmunder Juwel Youssoufa Moukoko an, das mit zwei Treffern die Fohlen abschoss. „Gladbach ist ein toller Name, den man nicht oft zu Gast hat. Deshalb werden bestimmt ein paar Zuschauer mehr kommen als sonst“, hofft der Bezirksliga-Torjäger auf regen Besuch an der Siepenstraße.

Während die A-Junioren von RW Oberhausen im Achtelfinale auf den TSV Meerbusch treffen (Termin noch nicht festgelegt), muss Arminia Klosterhardt entweder gegen ETB SW Essen oder Fortuna Düsseldorf antreten.





U17-Kreispokal

GA Sterkrade –

RW Oberhausen18.30 Uhr

Für die U17 von Trainer Ken Asaeda steht heute das Viertelfinale im Kreispokal an. Im Niederrheinpokal gelang mit viel Mühe der Einzug in die nächste Runde, im Kreispokal wurde Post mit 3:0 besiegt. Sterkrade wird also alles für eine Überraschung tun, RWO hat allerdings nur noch in den Pokalwettbewerben die Chance auf einen Titel und nichts zu verschenken.





U13-Kreispokal

Arminia Klosterhardt –

FC Sterkrade 72 17.15 Uhr

„Wir wollen wieder gewinnen“, verspricht Andreas Arold, nach der ersten Niederlage in der Niederrheinliga. Damit gar keine Negativspirale auftreten kann, spielt die Arminia mit voller Kapelle auf den Sieg im Pokal.