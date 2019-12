Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Kurse und Sportarten

Die Kampfkunstschule Hu Long an der Bahnstraße 243 in Oberhausen-Holten bietet neben Schwertkampf unter anderem auch Qi Gong, Yoga und Kung Fu für Kinder und Erwachsene an. Interessenten können sich unter frankm.jost@web.de bei Vereinsleiter und Cheftrainer Frank Jost melden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.hulong.de oder auf der Facebook-Seite „Kampfkunst Hu Long e.V.“