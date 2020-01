Oberhausen. Drei Oberhausener nahmen an den Westdeutschen Meisterschaften im Tischtennis teil. Im Doppel kamen Servaty und Mykietyn in die Treppchenränge.

West-DM: Servaty und Mykietyn landen auf dem Treppchen

Große Zufriedenheit wollte sich nicht einstellen, obwohl sich das Oberhausener Trio bei den 73. Westdeutschen Meisterschaften ordentlich verkaufte. Markus Poll (Post SV) war als großer Außenseiter nahe dran zumindest an einem Sieg in der Gruppenphase, Tom Mykietyn (SC 1912) kam souverän aus der Gruppenphase und Michael Servaty (SC Buschhausen) wurde Gruppenerster, arbeitete sich bis ins Viertelfinale und hatte dort kein Losglück. Im Doppel kamen Servaty und Mykietyn in die Treppchenränge.

In Waltrop unterlag unterlag Poll Gerrit Engemann (0:3), Jonas Hamers (2:3) und Benedikt Lüke (0:3). „Nach dem 2:1 und 6:0 war das für mich durchaus greifbar“, ärgert sich der Postler. Im letzten Spiel war die Luft raus, „dementsprechend das Ergebnis.“

Wenig Mühe in der Gruppe

In Gruppe zwei hatte Servaty mit Maximilian Schwerdt (3:0), Marco Stefanidis (3:1) und Christopher Ligocki (3:0) wenig Mühe, sich Platz eins zu sichern. Mykietyn ging in Runde zwölf an den Start, schlug Marko Panic (3:0) deutlich und legte gegen Philip Brosch (3:0) nach. Damit war die Zwischenrunde gesichert, die Fünf-Satz-Niederlage gegen Alexander Lübke bedeutete Rang zwei und damit eine schwierigere Konstellation dort.

Schlug sich achtbar in seiner Gruppe: Markus Poll vom Post SV. Foto: DANIEL ELKE / Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto ServicesFoto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto S

Dort wartete auf Mykietyn Stefan Höppner, gegen den er den ersten Satz gewann, dann aber vier knappe abgeben musste. Servaty hatte mit Nico Strasser am Nebentisch (4:0) keine Probleme. Doch der Turnierbaum kündigte an: Erik Bottroff und Servaty würden im Viertelfinale - sollte alles seinen gewohnten Gang gehen - aufeinander treffen. Servaty: „Die Auslosung habe ich mir durch meine grandiose Heimbilanz in der 3. Bundesliga verhauen. So ist es halt, dass man ab dem Viertelfinale einen von eins bis vier bekommt. Die sind alle schlagbar, aber dass ich ausgerechnet auf Bottroff komme, der in der zweiten Liga alles gewinnt, ist bitter.“

Viertelfinale ausgeglichen

Servaty fegte Bernd Ahrens problemlos von der Platte, Bottroff hatte mit Mykietyn-Bezwinger Höppner keine Probleme. Das Viertelfinale blieb ausgeglichen, die ersten drei Sätze gingen hin und her, erst im vierten Satz setzte sich Bottroff etwas ab. Servaty schnappte sich den Fünften, doch im sechsten machte der BVB-Profi den Sack zu. Dessen Weg ins Finale war schneller entschieden, das Finale gewann der am besten vorbewertete Dennis Klein (Indeland Jülich) 4:2 in einer ausgeglichenen Partie.

Im Doppel war das Losglück den beiden Zwölfern hold. Frei in Runde eins, in der Poll an der Seite von Hermann Mühlbach ausschied, waren Cedric Görtz und Tobias Feldmann im Achtelfinale schlagbar. Gerrit Engemann und Andre Bertelsmeier traten nicht an, so dass die Buschhausener mit einem Sieg im Halbfinale standen. Dort waren sie Robin Malessa und Gianluca Walther nicht gewachsen, die wiederum unterlagen im Finale Kirill Fadeev und Bottroff.