Wieder ein Härtetest für die U19 von RWO

U19 Bundesliga

RW Oberhausen –

Borussia Mönchengladbach So 11

Einen echten Brocken empfangen die A-Junioren von RWO zum Hinrunden-Abschluss im Stadion Niederrhein. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas tritt am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach an, die punktgleich (29) mit Spitzenreiter 1. FC Köln auf dem zweiten Tabellenplatz stehen.

Entsprechend groß fällt der Respekt des RWO-Trainers aus. „Eine von vorn bis hinten sehr stark besetzte Mannschaft, die sicher verteidigt und vorne beweglich ist.“ Vergangenen Samstag mussten sich die Kleeblätter gegen ein ähnliches Kaliber, den 1. FC Köln, mit 1:7 geschlagen geben.

Gegen Köln ging es nur um Schadensbegrenzung

Es war die bisher höchste Saisonniederlage für die Pappas-Elf, die diesen bitteren Nachmittag aber analysiert und abgehakt hat. „Wenn man gegen ein Team wie Köln nach 18 Minuten 0:3 zurückliegst, geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Leider haben wir uns dann aber zu viele individuelle Fehler geleistet“, so Pappas, der nun gespannt ist, wie die Reaktion seiner Spieler ausfällt. Dass es die Rot-Weißen besser können, auch gegen die Top-Teams, haben sie in dieser Spielzeit unter anderem beim 1:1 gegen Schalke oder dem unglücklichen 2:3 gegen Borussia Dortmund gezeigt.

„Genau so müssen wir wieder gegen Gladbach agieren. Mutig nach vorne spielen, aber auch im richtigen Moment, wann wir uns zurück ziehen müssen“, sagt Pappas, wobei Gladbach bisher auf beeindruckende neun Siege in zwölf Partien zurückblicken kann.

Jan Bachmann in die Dreierkette

Dabei wird wie in Köln erneut Innenverteidiger Enis Vila(Adduktorenprobleme) nicht zur Verfügung stehen. In der Domstadt rückte deshalb Jan Bachmann in die Dreierkette, wo er sich wohl auch am Sonntag gegen die Borussia finden wird. Pappas: „Jan hat das auf ungewohnter Position ordentlich gemacht. Aber natürlich tut uns der Ausfall von Enis schon weh. Auch weil uns mit Leon Bachmann eine mögliche Alternative erst wieder im neuen Jahr zur Verfügung steht.“