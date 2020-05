XXXL-Rück-Rennen nun für den Herbst angesetzt

Oberhausen. Pfingstsonntag in Oberhausen war seit vielen Jahren gleichzusetzen mit Radrennen rund im die Mellinghofer. Jetzt steigt die Runde im Herbst.

Eigentlich sollte an diesem Sonntag das traditionelle Pfingst-Radrennen „Großer XXXL Rück Preis“ auf der Mellinghofer Straße starten. Doch die Corona-Krise hat dem Veranstalter des RC Olympia Buer und den Sponsoren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Veranstalter Michael Zurhausen: „Die Gesundheit der Zuschauer und Fahrer ist uns sehr wichtig, deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das Jubiläumsrennen auf Herbst zu verschieben.“

Hauptsponsor hatte extra Trikots angefertigt

Dies nach Rücksprache mit den Sponsoren und der Stadt Oberhausen. Nicht nur die Radsportler traf die Absage schwer. Hauptsponsor XXXL Rück hatte extra zur 70. Ausgabe neue Radsport-Trikots anfertigen lassen. Die Oberhausener Tourismusförderung hatte für alle auswärtigen Teilnehmer ein spezielles Hotel und Ausflugsprogramm zusammengestellt.

Zudem sollte erstmals ein Radsportler im neuen Oberhausener Stadt-Trikot an den Start gehen. Als besondere Attraktion war zudem ein Inliner-Speed-Rennen auf der Mellinghofer Straße geplant. Für Besucher und die Kinder war ein neues Unterhaltungs-Programm auf der Zielgeraden erstellt worden.

Auch die Radsportler hat die Krise schwer getroffen. Die meisten Fahrer konnten nur im März Rennen fahren und mussten teilweise ihre Trainingslager im Ausland absagen. So erklärte Vorjahressieger Tim Schlichenmaier im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er sich nur mit Grundlagentraining fit halten kann (mehr dazu in der Montagsausgabe). Seit einigen Tagen gibt es aber für die Radsportler wieder ein Ziel. Der internationale Radsportverband UCI, eröffnet die Saison am 1. August in Italien.

Endlich ein Ziel für die Rennfahrer

Ab 1. September können eventuell Sportveranstaltungen unter diversen Voraussetzungen geplant werden. Das bedeutet für die nationalen Sportler endlich wieder ein Ziel.

Der Radsportverband arbeitet zur Zeit an einem neuen Terminkalender, um die ausgefallenen Radrennen im September und Oktober nachzuholen. Wenn die Politik grünes Licht gibt, wird das 70. Jubiläumsradrennen um den Großen XXXL-Preis am Sonntag, 4. Oktober in Oberhausen gestartet. Organisator Zurhausen und die vielen Radsportler hoffen, dass bis Oktober wieder etwas Normalität eingekehrt ist und Oberhausen sich auf das Rennen freuen kann.