1:1 - Janning-Eigentor beschert Siegenern Punkt in Rheine

Rheine. Mit dem 1:1 (0:0) beim FC Eintracht Rheine wahren die Siegener Sportfreunde ihren knappen Vorsprung für das Erreichen der Oberliga-Meisterrunde.

Das letzte Spiel des Jahres stand auf einem guten Stern für die Siegener Sportfreunde. Nach dem Platzverweis von Julius Hölscher schon in der 37. Minute agierte das Team von Tobias Cramer fast eine Stunde in Überzahl. Doch mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand ließen sich die Siegener Zeit bis zur 90. Minute. Und dafür sorgte mit Mirko Janning auch noch ein Akteur von Gastgeber Einracht Rheine.

„Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf“, so Trainer Cramer, „denn Rheine bewies seine individuelle Qualität in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll. Da hatt wir echt Stress.“

Nach dem Führungstor der Münsterländer in der 17. Minute aber hatten die Sportfreunde bis zum Halbzeitpiff die Partie im Griff. „Und zudem hatten wir die Chancen, schon in der ersten 45 Minuten, um die Partie zu drehen“, trauerte Cramer guten Chancen von Michél Harrer und Marcel Mosch nach.

Starker Oliver Schnitzler

Als sich dann Hölscher nach seinen Fouls an Moritz Brato und Berkan verabschieden musste, schien der Weg bereitet für Siegens Ausgleich und sogar die komplette Wende.

Doch daraus wurde dann zunächst nichts. Denn trotz der Unterzahl hatten die Ems-Städter im zweiten Durchgang eindeutig mehr vom Spiel - und vor allem die besseren Chancen. „Da können wir uns bei Torhüter Oliver Schnitzler bedanken, der einige gute Paraden zeigte und verhinderte, dass unser Rückstand größer wurde“, lobt der Trainer seinen Schlussmann.

Dass es dann am Ende doch noch klappte, auf dem tiefen, umgepflügten Rasengeläuf der Rheiner Obi-Arena mit einem Punktgewinn, lag an der klugen Vorarbeit von Kapitän Björn Jost. Der schlug den entscheidenden Pass hinter die Abwehrkette, wo Defensivmann Mirko Janning aus seiner Sicht unglücklich den Fuß vor dem einschussbereiten Leandro Fünfsinn am Ball hatte und mit seinem Eigentor die Rheiner Siegeshoffnungen in diesem für die Meisterrunde so wichtigen Spiel zunichte machte.

Gegen Wattenscheid am 13. Februar

„Wir haben den knappen Vorsprung vor dem heutigen Gegner gewahrt und gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, gewinnt Tobias Cramer dem Remis seine guten Seiten ab. Zwar verloren die Siegener einen Platz und überwintern auf Rang neun, doch wurde durch das Remis der Abstand auch auf die weiteren Verfolger nicht kleiner.

Vor Rang elf und damit der SpVgg Vreden wahren die Sportfreunde ihren Vier-Punkte-Vorsprung.

Die nachzuholende Partie gegen die SG Wattenscheid 09 dürfte für den 13. Februar angesetzt werden, das ist der Sonntag vor dem Re-Start dieser Oberliga-Hinrunde am 20. Februar.

Sportfreunde Siegen: Schnitzler - Yilmaz, Filipzik, Jöcks, Pinner (69. Huber) - Brato, Jost - Nebi, Mosch (69. Fünfsinn), Koc (80. Walter) - Harrer. - Tore: 1:0 Ehler (17.), 1:1 Janning (90., Eigentor). - Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli (Gelsenkirchen). - Gelb-Rot: Hölscher (Rheine, 37.) wegen wiederholten Foulspiels.

