1:4 – VfL-Trainer Martin Uvira spricht vernichtendes Urteil

Lagenholthausen. Der Trainer des VfL Bad Berleburg stellt nach dem Spiel in Langenholthausen die Zusammenarbeit in Frage. Schlechte Vorzeichen für das Pokalspiel.

Es ist die inzwischen fünfte Niederlage in Folge und eine, die den Glauben an eine Wende für den VfL Bad Berleburg erschüttert hat. „Man muss die Wahrheit sehen. Die Qualität in der Mannschaft ist da, aber sie ist nicht fit. Man mus anerkennen, dass die Mannschaft in der Landesliga nichts verloren hat“, sagt Martin Uvira, Trainer der Wittgensteiner, nach dem 1:4 (0:0) beim TuS Langenholthausen, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Es ist ein vernichtendes (Selbst-) Urteil, das in den kommenden Tagen bei Gesprächen zwischen dem Vorstand und Uvira Thema sein wird. Der Rückershäuser, der vor einigen Wochen für die Saison 2022/23 zugesagt hat, ist frustriert und stellt eben diese weitere Zusammenarbeit in Frage. „Ich muss überlegen, wie es weitergeht. Ich sehe im Moment wenig Sinn, der Gedanke, die Sache zu beenden, ist da. Ich will es aber noch zwei Tage sacken lassen“, ergänzt Uvira.

Nach der Niederlage am Düsterloh ist es auch tabellarisch zappenduster. Es stehen zwar noch 13 Partien für den VfL aus, doch bei elf Zählern Rückstand zum für den Liga-Erhalt nötigen 13. Platz dürften nur noch kühne Optimisten an das Erreichen der Saisonziele glauben.

Nur noch getrabt, nicht gesprintet

Das Spiel im Vorort von Balve spiegelte die Probleme wider, die der Trainer seit Monaten gebetsmühlenartig benennt, ohne sie beheben zu können. Vereinfacht ließe sich sagen: Der VfL hielt gut mit, bis ihm irgendwann die Kraft und im gleichen Zuge die Konzentration abhanden kam. Dies sei, so Uvira, die logische Folge aus einer dauerhaft niedrigen Trainingsbeteiligung, die sich aus einer dünnen Spielerdecke und vielen Verletzungen ergebe.

Spätestens mit dem 3:1 in der 76. Minute war die Sache entschieden, als Bad Berleburg sich vorne eine aussichtsreiche Situation erspielte, das Leder aber durch einen ungeschickten Pass verlor und ausgekontert wurde. „Wir traben nur, wir sprinten nicht“, monierte Uvira, dass sieben Spieler quasi stehen geblieben seien. Hinzu kamen Ungenauigkeiten. „Am Ende geht jeder zweite Ballkontakt zum Gegner. Du stehst draußen und kannst nicht helfen, das ist ganz schlimm.“

Dabei ging es zunächst ordentlich los. In der ersten Halbzeit hielten die Bad Berleburger ihren Gegner gut in Schach, so dass Torwart Ludwig Klein nur in einer brenzligen Situation eingreifen musste. Selbst konnte der VfL allerdings kaum mehr Akzente setzen. Neben einer Chance von Yannik Lückel, bei welcher der Torwart auf dem Posten war, gab es nur noch einen Abschluss von Tarek Benyagoub. Der wurde gemeinsam mit Tim Kuhn als Sturmspitze aufgeboten.

Benyagoub trifft zum 1:0

Nach dem Seitenwechsel „knipste“ der künftige Hilchenbacher dann tatsächlich. Nach einem ungeschickten Abwurf des Langenholthausen-Torwarts schnappte die Pressingfalle des VfL Bad Berleburg zu. Yannik Lückel spielte Benyagoub frei, der ins lange Eck traf – 0:1 in der 48. Minute. Doch binnen Minuten drehte der TuS das Spiel.

„Ab dem Moment habe ich die Mannschaft nicht mehr wiedererkannt“, berichtete Uvira. Er sah eine Fortsetzung der langen Serie an Spielen, in denen entscheidende Gegentore nach Standards fielen. Zunächst kam Jan Neusesser bei einem Zweikampf etwas zu spät und verursachte einen Elfmeter, den Jan Clement sicher verwandelte (50.). Gian-Marco de Luca traf nach einer Ecke zum 2:1 für die Sauerländer (55.).

In dieser Phase kam es knüppeldick für Bad Berleburg, weil sich binnen weniger Minuten Alex Koch und Max Bosch verletzten. Uvira setzte alles auf eine Karte, beorderte seinen spielstarken Sohn Marc aus der Verteidigung in die Offensive – doch mit dem Kontertor zum 3:1 von Spielertrainer Tim Rademacher (76.), dem Sebastian Schmerbeck das 4:1 folgen ließ (80.), war die Partie entschieden. Letzteres war ein kleines Kabinettstückchen, weil der Torschütze vom Rand des Strafraums mit der Hacke erfolgreich war.

Die Vorfreude auf das Kreispokal-Viertelfinale am Mittwochabend bei B-Kreisligist SpVg Bürbach ist beim VfL Bad Berleburg durch den neuerlichen Misserfolg getrübt. Obendrein ist die personelle Lage durch die neuen Verletzungen noch schwieriger als zuvor. Schon in den drei vorhergehenden Runden tat sich der VfL bei B-Kreisligisten sehr schwer – dies könnte nun erneut der Fall sein.