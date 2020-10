1. FC Kaan-Marienborn: Das sagt der Vorstand zu den Plänen

Kaan-Marienborn. Nach den in der vergangenen Woche intensiv diskutierten Medienberichten über die Kooperationspläne zwischen den Sportfreunden Siegen und dem 1. FC Kaan-Marienborn bezieht nun der Vorstand des 1. FC Kaan-Marienborn Stellung zum vorgestellten Konzept der langjährigen Vereins-Hauptsponsoren Christoph Thoma (Kaan-Marienborn) und Manfred Utsch (Sportfreunde).

Florian Leipold, der erste Vorsitzende des 1. FC Kaan-Marienborn, schickte zunächst Glückwünsche zum Sportfreunde-Sieg im Oberliga-Derby ins Leimbachstadion, um dann auf den Thoma/Utsch-Plan einzugehen. Der sieht als Ziel die Gründung einer Spielbetriebs GmbH, in der die erste Seniorenmannschaft ausgegliedert werden soll, vor. Die beiden eingetragenen Vereine 1. FC Kaan-Marienborn und Sportfreunde Siegen sollen weiter Bestand haben - zwar eigenständig finanziert, aber durch die GmbH abgesichert (wir berichteten).

Offen für Gespräche

„Wir danken Herrn Thoma und Herrn Utsch, dass sie sich in den vergangenen Monaten intensiv damit beschäftigt und ein wirtschaftlich tragfähiges und fundiertes Konzept auf die Beine gestellt haben. Dieses Konzept ermöglicht dem Fußball im Siegerland auch perspektivisch eine höherklassige Zukunft. Die Idee unterstützen wir im Vorstand grundsätzlich“, so Leipold. Nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie werde es mittelfristig für alle Vereine eine Herausforderung, weiter auf dem gewohnten Niveau Fußball zu spielen. „Gemeinsam kann man natürlich mehr erreichen und den Siegerländer Fußball nach vorne bringen. Für die gesamte Region könnte sich bei diesem Szenario ein großer Mehrwert ergeben, der weit über den Fußballsport hinaus geht“, glaubt der Unternehmer.

Die vom Vorstand der Sportfreunde Siegen bekundete Gesprächsbereitschaft erwiderte Leipold: „Natürlich stehen auch bei uns die Türen für Gespräche offen. Jedoch muss auch die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre Beachtung finden. Unser kleiner Verein hat sich etwas aufgebaut, mit einem jungen Vorstand kurze und schnelle Entscheidungswege etabliert und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Sponsoren aufgebaut. Dabei haben wir es stets verstanden, aus den finanziellen Möglichkeiten das Optimum herauszuholen.“

Eigene Vergangenheit berücksichtigen

Auch zum Thema Tradition und Werte bezog er Stellung: „Bei aller Wertschätzung gegenüber Tradition und den damit verbundenen Emotionen muss die Wirtschaftlichkeit, besonders in der aktuellen Spielklasse, beachtet werden. Dies gilt auch bei Fragen wie etwa der Spielstätte. Auch in Kaan-Marienborn hat der Fußball seit 1912 eine Geschichte. Es gibt Mitglieder, die mit großem Engagement und Herzblut über Jahrzehnte in den beiden Verein TuS Kaan-Marienborn und 1. FC Kaan-Marienborn aktiv waren. Die gute Vereinsarbeit und das Engagement in Kaan-Marienborn müssen Berücksichtigung finden.“

Mit Blick auf die perspektivischen Planungen fügte Leipold an: „Auch wir haben Ideen für die Zukunft, die wir mit den Sponsoren besprechen möchten. Wir freuen uns auf eine neutrale und offene Diskussion, falls diese gewünscht wird.“