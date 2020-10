1. FC Kaan-Marienborn: Die torhungrigste Mannschaft der Liga

Tore, Tore, Tore – der 1. FC Kaan-Marienborn bietet in seinen Heimspielen in dieser Saison beste Unterhaltung. Diesmal leidet Hamm darunter.

Kaan-Marienborn. Selbst zwei Wechsel in der Startelf bringen den 1. FC Kaan-Marienborn nicht aus der Spur. Der Fußball-Oberligist deklassierte den Tabellenletzten Hammer SpVg mit 6:1 (3:0), bleibt ungeschlagen und untermauerte seine Position in der Spitzengruppe. Den Gästen musste man attestieren, dass einzig Torwart Kevin Scierski Oberliga-Ansprüchen genügte.

Zwei Wechsel in der Start-Elf

Zurück zu den zwei Wechseln in der Anfangsformation: Mit Arthur Tomas und dem im Freitagtraining umgeknickten Semih Yigit fielen beide Außenverteidiger aus. Sie wurden von Giovanni Multari auf der rechten Seite für Yigit und Tobias Hombach für Tomas auf der linken Seite ersetzt. Multari hatte zunächst seine liebe Mühe und Not, den schnellen Halil Dogan zu halten, steigerte sich aber im Verlauf. Seine Probleme waren jedoch auch darin begründet, dass die gesamte Käner Mannschaft schwer aus den Blöcken kam, Hamm die ersten Minuten sogar mehr Ballbesitz hatte.

Hamms Torwart Kevin Scierski, der hier vor Lukas Duda klärt, hat jede Menge zu tun und muss sechs Mal hinter sich greifen. Foto: Carsten Loos

Mit dem ersten gelungenen Angriff, als Kohsuke Tsuda nach Vorlage von Dawid Krieger noch so eben am 1:0 gehindert wurde (10.), wechselten die Platzherren in ihren inzwischen gewohnten Offensiv-Kampf-Modus. Bis zur 24. Minute hielt das Hammer Bollwerk dem größer werdenden Druck stand. Ein weiter, eher simplen Pass von Jannik Schneider aus dem Halbfeld ging dem Führungstor voraus. Abnehmer war Daniel Waldrich, der sich im Schatten der Hammer Abwehr weggestohlen hatte und kaltschnäuzig zum 1:0 abschloss.

Verpasste der Käner Kapitän Sekunden später das 2:0, nahm die Partie zwei Minuten darauf ihren erwarteten Verlauf: Die flache Hereingabe von Kevin Krumm von der linken Flanke verwandelte in der Mitte Dawid Krieger (27.), der kurz drauf mit einem Kopfball an Kevin Scierski gescheitert war. Hamms Torwart konnte einem schon jetzt leid tun, wurde er doch von seinen völlig überforderten Vorderleuten immer öfter im Stich gelassen – so auch beim dritten Käner Tor, als Mittelstürmer Dawid Krieger mit seinem tollen Pass aus dem Mittelfeld Daniel Waldrich in Szene setzte, der uneigennützig auf den mitgelaufenen Kevin Krumm ablegte, der ins leere Hammer Tor traf (43.). Es war deshalb ein Treffer zum passenden Zeitpunkt, weil sich Kaan-Marienborn in der Phase zuvor einige schlampige Zuspiele geleistet hatte.

Dem Käner Druck nicht gewachsen

Je länger die zweite Halbzeit dauerte, desto größer wurde die Überlegenheit der Siegener gegen nun auch konditionell stark abbauende Gäste. Die durften sich glücklich schätzen, dass teilweise entfesselt aufspielende und nie satt werdende Kaan-Marienborner „nur“ noch drei Tore nachlegten. Beim zweiten Waldrich-Treffer leistete Kohsuke Tsuda die Vorarbeit (66.), der seinerseits acht Minuten später von Walrichs Vorlage profitierte und sein siebtes Saisontor erzielte.

1. FC Kaan-Marienborn - Hammer SpVg 6:1 (3:0) 1. FC Kaan-Marienborn: Bibleka - Multari, Pjetrovic, Schneider, Hombach - Scheld (77. Yildirim) - Waldrich (86. Januschewski), Duda (81. Böhmer), Tsuda, Krumm (69. Deo Biskup) - Krieger. Hammer SpVg: Scierski - Breuer, Oxe, Grodowski, Kapinga Muambay - El Gourari (46. C. Abdallah) - B. Abdallah (61. Kodra), Janetzki (69. Klossek), You, Dogan (61. Ntiti) - Todte. Tore: 1:0 Daniel Waldrich (24.), 2:0 Dawid Krieger (28.), 3:0 Kevin Krumm (43.), 4:0 Daniel Waldrich (66.), 4:1 Steven Kodra (67.), 5:1 Kohsuke Tsuda (74.), 6:1 Philipp Böhmer (89.). Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg (Münster-Hiltrup). Zuschauer: 293.

Hamm war zwischenzeitlich durch Steven Kodra, der von einem Fehler des nahezu beschäftigungslosen Julian Bibleka profitierte, das Ehrentor gelungen (67.). Der eingewechselte Philipp Böhmer staubte nach Innenpfostenschuss von Okay Yildirim noch zum 6:1 ab (89.).