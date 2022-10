1. FC Kaan-Marienborn: Diese Story schreibt nur der Fußball

Münster. Der 1. FC Kaan-Marienborn liegt in Münster bis kurz vor Schluss verdient zurück. Dann trifft ein ehemaliger Preußen-Spieler.

Es läuft die 86. Minute im Preußen-Stadion. Tabellenführer SC Preußen Münster führt im Spitzenspiel der Regionalliga West gegen den 1. FC Kaan-Marienborn mit 1:0, ist auf dem besten Weg, diesen knappen, aber verdienten Vorsprung schmucklos über die Zeit zu bringen. Doch dann passiert mal wieder eine Geschichte, die so wohl nur der Fußball schreiben kann: Einen weiten Einwurf des eingewechselten Daniel Waldrich verlängert Innenverteidiger Armin Pjetrovic, der Ball landet vor den Füßen von Julian Schauerte, der nicht lange fackelt und per Direktabnahme das 1:1 erzielt.

Verhaltener Jubel

Nicht zu fassen: Ausgerechnet Julian Schauerte, der als Rechtsverteidiger eigentlich andere Aufgaben hat, trifft gegen seinen Ex-Verein, für den er vor seinem Wechsel nach Kaan-Marienborn in diesem Sommer in vier Jahren 121 Spiele bestritten und zehn Tore erzielt hat. Sieben Minuten nach diesem Knalleffekt ist Schluss, hat der Aufsteiger dem hohen Favoriten einen Punkt vor der Nase geklaut.

Preußen Münster - 1. FC Kaan-Marienborn 1:1 (1:0) 1. FC Kaan-Marienborn: Jendrusch - Schauerte, Bender, Pjetrovic, Sczepanik - Pazurek, Brandenburger - Kyere (86. Hoffmann), Scheld (73. Waldrich), Wirtz (90.+1 Tomas) - Hammel (80. Alajbegovic). Schiedsrichter: Tarik Damar (Hürth). Zuschauer: 6631. Tore: 1:0 Oubeyapwa (32.), 1:1 Schauerte (86.).

Der 34-Jährige jubelt aus Respekt vor seinen ehemaligen Teamkameraden und den Preußen-Fans verhalten. „Der Fußball ist verrückt. Dass mal einer durchrutscht, kann immer passieren – so wie heute. Im Training bin ich schon gefoppt worden, was wohl passiert, wenn ich ein Tor schieße. Dann kommt es auch noch so...“, sagte der Lennestädter kopfschüttelnd. Ob dieser eine Zähler am Ende verdient war oder nicht, spielte für den Routinier keine Rolle: „Für uns war wichtig, dass wir nicht so viele Chancen zugelassen und Tore kassiert haben. Nach unserer Negativserie tut uns dieses Ergebnis sicherlich gut.“

Rückstand ist kein Schock

Wie gesagt, es hatte wenig bis nichts auf diesen aus Gäste-Sicht „gefühlten“ Sieg hingedeutet. Nicht nur das Eckballverhältnis von 12:0 drückte die Dominanz des Spitzenreiters aus, der vor 6631 Zuschauern fulminant loslegte, durch Simon Scherder einen Kopfball-Aufsetzer an den Pfosten verbuchte (7.). Zudem parierte Torhüter Robert Jendrusch in klasse Manier den 18-Meter-Schuss von Dennis Grote (9.). Es brauchte eine gute Viertelstunde, ehe sich Kaan-Marienborn sortiert hatte. Mats Scheld versuchte es nach 18 Minuten mal aus gut 50 Metern, doch Torhüter Maximilian Schulze Niehues hatte den Braten gerochen und fing den Weitschuss, keineswegs ein Zufallsprodukt, ab. Fünf Minuten später stand der Preußen-Tormann auch beim Schuss von Daniel Hammel im Weg. Es war die erste und einzige Chance des Käner Mittelstürmers, der später ausgewechselt wurde.

Zweikampf zwischen dem Käner Enzo Wirtz (links) und dem Münsteraner Alexander Langlitz. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme /firo Sportphoto

In der Phase, in der die Siegerländer ein wenig mehr Mut zu fassen schienen, folgte der Rückstand: Bei der perfekt getimten Flanke von Simon Scherder verlor Derrick Kyere den flinken Shaibou Oubeyapwa aus den Augen, dessen Kopfball landete unhaltbar im langen Eck (32.). Kyere hätte sein Fehlverhalten in dieser Szene schnell wett machen können, doch zog der Flügelflitzer nach einer gelungenen Einzelaktion über den Preußen-Kasten (34.). 0:1 zur Pause – der knappe Rückstand war aus Käner Sicht der erfreulichste Aspekt an dieser einseitigen ersten Halbzeit, blieb so doch eine gewisse Perspektive für die zweite.

Münster dem 2:0 nahe

Umso enttäuschender, dass dieser Abschnitt zunächst nur Langeweile parat hatte: Stückwerk, Nickeligkeiten, Fehlpässe, kaum Torraumszenen. Münster verwaltete das 1:0, Kaan-Marienborn war aller zurückgewonnener defensiver Stabilität zum Trotz nicht in der Lage, die Initiative zu ergreifen. Hätte Oubeyapwa seine beiden Chancen jenseits der 70. Minute genutzt oder der Kopfball von Gerrit Wegkampf den Weg ins Tor gefunden (82.), Schauertes erster Saisontreffer an ehemaliger Wirkungsstätte wäre zur Randnotiz verkümmert. So aber erlebte dieses Spiel in der Endphase mit dem 1:1 und Münster verzweifelten Versuchen, auf der Zielgeraden doch noch zum Siegtor zu kommen, eine unerwartete Dynamik. Als in der Nachspielzeit erst Dilder Atmaca, dann Alexander Hahn jeweils per Kopf das Tor verfehlt hatten, war der Coup des Neulings bei einem der Gründungsvereine der Fußball-Bundesliga perfekt, dank des Ex-Preußen Julian Schauerte.

