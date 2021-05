1. FC Kaan-Marienborn: Ein Vollblutstürmer bleibt

Kaan-Marienborn. Jetzt hat auch Dawid Krieger seinen Vertrag beim 1. FC Kaan-Marienborn aus der Fußball-Oberliga Westfalen verlängert.

Der 1. FC Kaan-Marienborn aus der Fußballl-Oberliga Westfalen kann weiter mit Dawid Krieger planen. Der Vollblutstürmer hat seinen Vertrag bei den Känern um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Seit Sommer 2016 gehört der 32-jährige Pole zu den Stammkräften. Mit Ausnahme der Regionalliga-Saison, in der er verletzungsbedingt länger fehlte, lieferte der Offensivspieler mit Toren und viel Engagement beständig seinen Beitrag. Mit seiner Vertragsverlängerung geht Dawid Krieger bereits in seine sechste Saison beim Siegerländer Oberligisten. „Dawid ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Vor dem Saisonabbruch haben wir ihn konstant in einer guten Form gesehen. Wir freuen uns über die Verlängerung seines Vertrages und sind guter Dinge, dass Dawid unser Angriffsspiel mit seinem tadellosen Einsatz weiter antreiben wird“, so Sportlicher Leiter Jochen Trilling.

Neben seiner Position als Spieler im Kader von Trainer Tobias Wurm wird Dawid Krieger auch in der neu formierten JSG Kaan-Marienborn-Salchendorf unterstützend tätig sein. Bei den B-Junioren rückt der Angreifer als Co-Trainer an die Seite von Coach Lukas Lauber.

