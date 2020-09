Pass in die Gasse #243

Pass in die Gasse #243 1. FC Kaan-Marienborn: Endlich Schluss mit der Neutralität

Der 1. FC Kaan-Marienborn fügt seiner Satzung einen gewichtigen Grundsatz hinzu und zeigt, wie einfach Haltung und Verantwortung als Verein geht.

Satzungsänderungen sind bei Jahreshauptversammlungen keine Seltenheit und lösen im Normalfall auch keine grundsätzlichen Diskussionen aus. Trotzdem sind sie im Sinne des Selbstverständnisses eines Vereins von großer Bedeutung. Denn ob ein Komma verschoben, ein Wort ausgetauscht oder ein Absatz neu formuliert wird: Schon der Antrag der Änderung zeigt, dass sich Mitglieder mit der eigenen Satzung aktiv befassen und sie nicht behandeln wie ein Stück Papyrus aus den Gründerjahren.

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat nun bei seiner virtuellen Jahreshauptversammlung mehr als nur ein Komma verschoben. Ab jetzt ist in der Satzung verankert, dass der Verein „rassistischen, fremdenfeindlichen, sexistischen und homophoben Einstellungen und Bestrebungen entschieden entgegen“ tritt. Im gleichen Zuge wurde die Hürde für einen Vereinsausschluss wegen etwaiger Verstöße gesenkt. Der Vorsitzende Florian Leipold spricht von einem „Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung“.

Zustimmung ohne Einschränkung

Das ist insgesamt kein so neuer Schritt, kommt aber gerade in Ligen abseits des Profisports (leider) selten vor. Entweder das Thema existiert in Satzungen überhaupt nicht oder es heißt, dass man sich „politisch, rassisch und konfessionell absolut neutral“ verhalte bzw. „parteipolitische, konfessionelle und rassische Bestrebungen“ nicht geduldet werden. Doch wie soll mit Neutralität Rassismus bekämpft werden?

Umso wichtiger ist, dass gerade diese Satzungsänderung bei Kaan-Marienborn keine Diskussionen auslöste. 43 Vereinsmitglieder stimmten einstimmig zu. Sachlich, glaubhaft und – das ist besonders wichtig – ohne Einschränkung.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.