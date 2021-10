1. FC Kaan-Marienborn: Härtetest in Wattenscheid bestanden

Wattenscheid. Der 1. FC Kaan-Marienborn bleibt in der Oberliga ungeschlagen, hat den ersten Härtetest bestanden. So lief das Topspiel in Wattenscheid.

Der erste Härtetest ist bestanden! Fußball-Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn entschied das Spitzenspiel bei der SG Wattenscheid 09 durch ein Tor von Dawid Krieger nach 58 Minuten mit 1:0 für sich und hat sich damit endgültig in der Spitzengruppe festgesetzt.

Nico Lucas trifft die Lattenunterkante

Die erste Halbzeit in der altehrwürdigen Lohrheide brachte allerdings wenig Spektakuläres. Vorsichtiges Abtasten oder auch gegenseitigen Respekt nennt man das wohl. Und so blieben in einer von den Kickern aus Bochum 6 leicht überlegen geführten ersten Hälfte nur wenige Chancen in Erinnerung. Die größte war auch die spektakulärste: SG-Kapitän Nico Lucas zog nach neun Minuten einfach mal aus mindestens 25 Metern ab – und traf die Lattenunterkante des Käner Tores (9.). Keine Frage: Da hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite.

Ein netter Heber von Kohsuke Tsuda nach 13 Minuten und der zu unplatzierte Abschluss von Derrick Kyere (19.) waren in der Folge jedoch mehr als nur zwei Hinweise darauf, dass Kaan-Marienborn inzwischen besser im Spiel war und den holprigen Naturrasenplatz für sich entdeckt hatte, wenngleich die SG die etwas aktivere Mannschaft blieb, die Siegerländer dagegen – wie von Thorsten Nehrbauer spekuliert – auf ihre Konterchance warteten. Nun, die stellte sich in Halbzeit eins nicht ein, blieb der Abschluss von Jannik Hoffmann nach dem bis dato flüssigsten Angriff die beste Gelegenheit, doch SG-Torwart Tolunay Isik boxte den guten Schuss aus der Gefahrenzone (40.). Auf der Gegenseite musste die Käner Abwehr immer dann auf der Hut sein, wenn Felix Casalino den Ball vor sich her trieb oder Umut Yildiz, so wie in der 24. Minute, zum Schuss ansetzen durfte.

Jannes Hoffmann (Mitte) wagt sich hier in den Dreikampf mit den Wattenscheidern Felix Casalino (links) und Nils Hönicke. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Mit mehr Mut zum Risiko ging Kaan-Marienborn die zweite Halbzeit an, denn: Hier war mehr zu holen als nur ein Punkt! Angetrieben von Mats Scheld und Jannes Hoffmann wagten sich die Gäste jetzt immer öfter nach vorne – und wurden belohnt, als sich Dawid Krieger nach einem weiten Einwurf von Daniel Waldrich gegen zwei Wattenscheider durchsetzte und auch noch sehenswert in den Winkel traf. Der Mittelstürmer schied im übrigen kurz vor Schluss als Folge eines Zweikampfes aus, klagte als Folge einer Rückenblockade über Schwindel. „Es ist aber nichts Schlimmes“, gab Thorsten Nehrbauer schnell Entwarnung. Zu Zeitpunkt seines Treffers, nach knapp 60 Minuten, hätte wohl niemand gedacht, dass dies schon das „Tor des Tages“ gewesen sein sollte.

Fast alles unter Kontrolle

Wäre es auch um ein Haar nicht, denn nach einem Riesenbock von Markus Pazurek hätte Casalino frei vor Bibleka fast das 1:1 erzielt, doch sein Bein war ein wenig zu kurz (67.). Das war zum zweiten Mal Fortune für die Käner, die ansonsten aber alles unter Kontrolle behielten, auch in der Schlussphase, als Wattenscheid mit dem Mut der Verzweiflung alles nach vorne warf, aber es immer wieder an Präzision missen ließ. So blieb es beim am Ende nicht unverdienten „Dreier“ für den 1. FC Kaan-Marienborn.

1. FC Kaan-Marienborn: Bibleka - Waldrich, Bender, Pazurek, Tomas - Scheld, Hoffmann - Kyere (70. Multari) , Tsuda (66. Neuhäuser), Krumm (66. Sagkulak) - Krieger (86. Pjetrovic).