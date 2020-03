Kaan-Marienborn. „Ich hatte den Jungs vorab mit auf den Weg gegeben, nie den Respekt vor jedem Gegner zu verlieren – schon gar nicht vor einem Tabellenletzten.“ Nun, die Mahnung von Trainer Tobias Wurm hat die Mannschaft des 1. FC Kaan-Marienborn zu 100 Prozent beherzigt und nach einer über weite Strecken tadellosen Leistung den abgeschlagenen Letzten Hammer SpVg mit 4:0 (2:0) aus der Herkules-Arena geschickt. Die Käner bestätigten das 3:0 aus der Vorwoche in Ahlen und klettern weiter nach oben, sind jetzt schon Siebte.

Frühe Tore brechen Hamms Moral

Nur in den ersten Minuten erweckten die immer noch sieglosen Gäste den Eindruck, den selbstbewusste Platzherren Paroli bieten zu können, doch mit dem schnellen 1:0 für Kaan-Marienborn durch Eugene Ofuso-Ayeh, der nach starker Vorarbeit von Mats Scheld und Arthur Tomas Hamms Torwart Ivan Mandusic mit seinem Flachschuss ins kurze Eck auf dem falschen Fuß erwischte (9.), ging es mit dem Team von Steven Degelmann bergab, verlagerte sich die Ball- und Spielkontrolle zusehends auf die Käner Seite, die den Gegner in bester Bayern München-Manier beherrschten und gegen eine immer konfuser agierende Hammer Abwehr zu weiteren Chancen kamen. Scheiterten Dawid Krieger (17.) und Mats Scheld (21./Freistoß) beide noch an Ivan Mandusic, war der Hammer Schlussmann beim „Geschoss“ von Jannik Schneider aus 22 Metern ohne jede Abwehrchance (40.). Dieses 2:0 zur Pause war verdienter Ausdruck der Käner Dominanz, die an ihrem Pressing-Stil auch in der zweiten Halbzeit festhielten, sich keineswegs selbstgefällig und zufrieden zurücklehnten.

Mats Scheld (r.) beglückwünscht Lukas Duda zu dessen Treffer zum 3:0 gegen die Hammer SpVg Foto: lutz großmann

„Das hat mir besonders gut gefallen“, lobte Tobias Wurm die Einstellung der Mannschaft, auch nach dem Wechsel und trotz souveräner Führung auf dem Gaspedal zu bleiben, kein Jota nachzulassen. Die Belohnungen folgten prompt.

In einer begeisternden Viertelstunde mit einem offensiven Feuerwerk nutzte Lukas Duda das Durcheinander in der überforderten Hammer Abwehr zum 3:0 (51.), dem Mittelstürmer Dawid Krieger mit einem wuchtigen Kopfball nach Flanke des rauf und runter rennenden Außenverteidigers Stefano Fragapane nur vier Minuten später das 4:0 folgen ließ. Es war eine Phase, in der Kaan-Marienborn fast jeden Zweikampf gewann, weil der ballführende Gegenspieler unter Dauerdruck gesetzt wurde. Nach Ballgewinn ging es ratzfatz mit öffnenden Pässen und permanentem Flügelspiel nach vorne.

Nur mit weiteren Toren wollte es nicht mehr klappen, blieb Kaan-Marienborn gnädig. Dawid Krieger (Kopfball an die Latte, 55./65.), Daniel Waldrich (60./75.), Mats Scheld (86.), Johannes Burk (87.) und Sebastian Schneider (Kopfball auf die Latte/90.) hätten noch viel mehr für das Torverhältnis tun können. Vielleicht wollen sie sich das aber für das jetzt anstehende Stadtderby in Siegen aufheben...

Kaan-Marienborn: Bibleka - Fragapane, Yigit, J. Schneider, Tomas - Waldrich (83. Bae), Biskup (77. Burk), Scheld, Ofosu-Ayeh (61. Tsuda) - Duda - Krieger (69. S. Schneider).

Hamm: Mandusic - Kisker, Bezhaev (59. Hadzic), Kurtovic (61. Ivanchev), Spahic - El Gouari, Klossek - Abdallah, Ciccarelli, You (46. Icen) - Gülcan (46. Dogan).

Tore: 1:0 Ofosu-Ayeh (9.), 2:0 J. Schneider (40.), 3:0 Duda (51.), 4:0 Krieger (55.).

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff (Ahaus).

Zuschauer: 177.